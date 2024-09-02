Секрет тихой работы кроется в специально разработанных пропеллерах, которые, несмотря на высокую частоту вращения, генерируют минимальный шум.

Официальная презентация нового дрона DJI Neo намечена только через несколько дней, однако уже сейчас появились первые видеоматериалы, которые позволяют оценить его уникальные возможности. Один из инсайдеров поделился кадрами полета новой миниатюрной модели, и, судя по всему, она будет значительно тише своих предшественников.

Китайская компания DJI планирует представить свой новый дрон Neo 5 сентября, спустя более четыре месяца после выхода популярного Mini 4K, который сейчас продается на различных интернет-площадках по цене 299 долларов. Однако в сети уже появились фотографии и видео с участием Neo, что по идее маркетологов должно подогреть интерес к новинке. К тому же, DJI параллельно готовит к выпуску новую экшн-камеру Osmo Action 5 Pro, которая станет конкурентом анонсированной GoPro Hero 13 Black.

На опубликованном видео, которым поделился инсайдер Джаспер Элленс, можно заметить, что DJI Neo оснащен одноосевым стабилизатором и электронной стабилизацией изображения (EIS), что позволит добиться плавной съемки даже в 4K-разрешении. Это особенно важно для дронов такого размера, где минимизация вибраций имеет ключевое значение.





Одним из главных преимуществ Neo является его низкий уровень шума. Согласно данным Элленса, при полете рядом с пропеллерами уровень шума составляет около 78 дБ(А). Если отойти от дрона на пять метров, шум падает до 67 дБ(А). Для сравнения, другие модели DJI, такие как Avata и Avata 2, производят шум на уровне 88 дБ(А) и 82 дБ(А) соответственно. Это делает Neo одним из самых тихих дронов, доступных на рынке. Однако стоит отметить, что пропеллеры Neo издают звук более высокой частоты по сравнению с моделями Avata 2.

По последней информации, стоимость DJI Neo в странах еврозоны составит всего €199, что делает его не только тихим, но и доступным вариантом для любителей аэрофотосъемки и видеосъемки. Такой ценник может привлечь внимание широкой аудитории и укрепить позиции DJI на рынке компактных дронов.