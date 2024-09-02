Чтобы разобраться в ситуации, Бутч Уилмор использовал прямую линию связи, позволив операторам в Хьюстоне послушать звуки, передаваемые через динамик.

Несколько дней назад космический корабль Boeing Starliner, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), стал источником таинственных звуков. Астронавт НАСА Бутч Уилмор сообщил инженерам о странных пульсирующих звуках, доносящихся от космического корабля, которые напоминают работу сонара. Этот инцидент, расследуемый специалистами НАСА, добавил ещё одну проблему к и без того непростой судьбе американского многоразового транспортного корабля.

Напомним, что Starliner – это разработка компании Boeing в рамках программы НАСА по развитию коммерческих пилотируемых космических кораблей. Его задача – обеспечить доставку астронавтов на МКС наряду с кораблем Crew Dragon от компании SpaceX. Запущенный 5 июня, Starliner уже почти три месяца находится на орбите.

31 августа астронавт Бутч Уилмор, находящийся на борту МКС, обратился в Центр управления полетами в Хьюстоне с сообщением о необычных звуках, исходящих из Starliner. Для проверки информации специалисты NASA организовали аудиопрослушивание корабля через проводное соединение. В результате, специалисты НАСА отчетливо услышали пульсирующие звуки, напоминающие работу сонара.





Причины возникновения этих звуков пока не установлены. В космическом пространстве подобные явления могут возникать из-за различных факторов, например, деформаций конструкции корабля под воздействием перепадов температур или проблем с электромагнитным экранированием. История космонавтики знает похожие случаи: так, экипаж "Аполлона-10" в 1969 году сообщал о "космической музыке" - странном свисте, который, как выяснилось позже, был вызван помехами между радиостанциями на борту.

Важно отметить, что этот инцидент произошел на фоне череды технических проблем, с которыми столкнулся космический корабль Starliner. Ранее во время беспилотного испытательного полета были зафиксированы утечки гелия и отказы двигателей. Для Boeing, которая и без того переживает непростые времена, эта ситуация стала очередным испытанием.

В результате НАСА приняло решение вернуть Starliner на Землю 6 сентября в автономном режиме, без экипажа. Астронавты Батч Уилмор и Сунита Уильямс, которые должны были вернуться на Starliner, отправятся на Землю в феврале следующего года на борту Crew Dragon.

Таким образом, будущее Starliner остается под вопросом. Расследование причин возникновения странных звуков, наряду с решением ранее выявленных проблем, станет ключевым фактором для дальнейшего развития проекта и перспектив Boeing в области пилотируемых космических полетов.