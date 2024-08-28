Благодаря полученным данным астрономы раскрыли тайну формирования "бездомных" планет.

В глубинах космоса, где рождаются новые звезды и планеты, космический телескоп "Джеймс Уэбб" совершил удивительное открытие. Астрономы обнаружили группу из шести космических объектов, которые не похожи ни на звезды, ни на обычные планеты. Эти "планеты-изгои" дрейфуют в космическом пространстве и не привязаны к какой-либо звездной системе. Космические странники получили название "свободно дрейфующие объекты планетарной массы" (СДОПМ).

В прошлом астрономы четко разделяли понятия звезды и планеты. Однако с развитием технологий и появлением сверхмощных телескопов эта граница начала стираться. Исследование молекулярного облака в созвездии Персея, а именно его участка NGC1333, позволило выявить шесть таких необычных планет. Особый интерес вызвал самый маленький из обнаруженных объектов, масса которого всего в пять раз превышает массу Юпитера. Несмотря на свои скромные размеры, он обладает собственным протопланетным диском, что ставит под вопрос наши представления о процессах формирования небесных тел.

NGC1333 представляет собой типичный регион звездообразования, насыщенный газом и пылью, из которых со временем рождаются новые звезды. Находясь на расстоянии примерно 1000 световых лет от Земли, эта область стала идеальным объектом для изучения с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чьи возможности значительно превосходят возможности его предшественника - телескопа "Хаббл".

На этом изображении три планеты-изгоя выделены зелеными кружками. Авторы: ЕКА, НАСА.

Группа исследователей под руководством Рэя Джаявардханы из Университета Джонса Хопкинса использовала спектрометр NIRISS телескопа "Джеймс Уэбб" для детального анализа инфракрасного излучения NGC1333. Помимо СДОПМ, ученые также изучили 19 коричневых карликов - объектов, которые можно назвать промежуточным звеном между планетами и звездами.

Открытие СДОПМ заставляет пересмотреть существующие теории образования планет. Ранее считалось, что "бездомные" планеты появляются в результате выброса из своих звездных систем. Новые данные указывают на возможность их формирования непосредственно в молекулярных облаках, аналогично процессу звездообразования.

Особенно интригует наличие протопланетного диска у самого маленького из обнаруженных СДОПМ. Это открытие поднимает вопрос о возможности формирования миниатюрных планетарных систем вокруг объектов, которые сами по себе являются планетами.

Классификация этих необычных небесных тел представляет сложность для астрономов, так как их характеристики находятся на стыке определений коричневых карликов и газовых гигантов. Для дальнейшего изучения этого феномена исследовательской группе выделено дополнительное время на телескопе "Джеймс Уэбб".

Это открытие не только расширяет наши знания о разнообразии космических объектов, но и ставит новые вопросы о процессах формирования планет и звезд. Полные результаты исследования скоро будут опубликованы в престижном научном журнале The Astronomical Journal, а предварительная версия уже доступна для ознакомления.