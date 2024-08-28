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Fantoci
Новая серия корпусов Antec FLUX Pro сочетает деревянные элементы, сетки и множество функций
Для энтузиастов, которые хотят выжать из своего ПК максимальную производительность предусмотрена возможность установки до 12 вентиляторов.

Компания Antec, признанный лидер в производстве высокопроизводительных компонентов для ПК, представила свою новую флагманскую модель корпуса — FLUX Pro. Этот полноразмерный корпус формата "Full Tower" не просто позволяет разместить внутри все необходимые компоненты вашего компьютера, но и устанавливает новые стандарты в области дизайна, охлаждения и функциональности.

Впервые продемонстрированный на выставке Computex 2024, корпус FLUX Pro Full Tower мгновенно привлек внимание экспертов и энтузиастов. Уникальное сочетание высококачественной сетки, закаленного стекла и деревянных элементов создает неповторимый визуальный образ, выделяющий FLUX Pro среди конкурентов.

Ключевой особенностью новинки является революционная система охлаждения F-LUX (Flow Luxury). Многонаправленная вентиляция обеспечивает оптимальный температурный режим даже для самых требовательных компонентов. Шесть предустановленных вентиляторов, включая четыре премиальных 140-мм Tranquil PWM, гарантируют эффективное охлаждение "из коробки".

Инженеры Antec уделили особое внимание пылезащите: мелкоячеистые сетчатые панели с размером ячейки 1,2 мм эффективно препятствуют проникновению пыли, сохраняя внутреннее пространство корпуса чистым.

Для энтузиастов моддинга и оверклокинга FLUX Pro предлагает широкие возможности кастомизации. Корпус поддерживает установку до 12 вентиляторов и радиаторов размером до 420 мм, что открывает простор для создания мощных систем жидкостного охлаждения.

Отдельного упоминания заслуживает инновационное крепление блока питания iSHIFT. Расположение под углом 90 градусов не только облегчает доступ к кабелям, но и оптимизирует внутреннее пространство корпуса, улучшая воздушный поток.

Для удобства пользователей FLUX Pro оснащен встроенным концентратором управления ARGB-подсветкой и ШИМ-вентиляторами. Интегрированные дисплеи в реальном времени отображают температуру процессора и видеокарты, позволяя мгновенно оценивать состояние системы.

Antec предлагает FLUX Pro в двух цветовых вариантах: классическом черном по цене 179,99 долларов и белом (FLUX Pro White) за 184,99 долларов. Несмотря на премиальное позиционирование, эти цены делают новинку доступной для широкого круга энтузиастов.

Подводя итоги, FLUX Pro от Antec представляет собой не просто очередной компьютерный корпус, а комплексное решение для создания высокопроизводительных и стильных систем. Сочетание инновационных технологий охлаждения, продуманной эргономики и элегантного дизайна делает FLUX Pro достойным выбором как для профессионалов, так и для требовательных домашних пользователей.

#antec #корпуса для пк #antec flux pro #flux pro
Источник: antec.com
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