В этот раз Tesla столкнулась с редкой необходимостью физического отзыва своих автомобилей, а не с привычным обновлением программного обеспечения по воздуху.

Компания Tesla объявила о крупномасштабном отзыве 9136 кроссоверов Model X, выпущенных в 2016 году. Причиной отзыва стала серьезная конструкционная недоработка, связанная с креплениями декоративных элементов на крыше автомобиля.

Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, при производстве этих автомобилей была допущена ошибка приклеивания декоративных накладок к крыше. Отсутствие специальной грунтовки привело к тому, что со временем клей терял свои свойства, и накладки начинали отклеиваться. Это создавало серьезную угрозу безопасности водителя и пассажиров, поскольку отклеивающаяся деталь могла ограничить обзор или даже повредить лобовое стекло.

Примечательно, что Tesla уже сталкивалась с подобной проблемой в 2020 году и проводила предварительную проверку качества крепления этих элементов. Однако, как показала последующая практика, первоначальный метод проверки оказался недостаточно надежным. Для выявления всех дефектных автомобилей компании пришлось разработать новую, более строгую методику контроля.

В рамках очередной отзывной кампании Tesla предложит владельцам Model X бесплатную проверку и ремонт автомобилей. Специалисты сервисных центров тщательно осмотрят крепления декоративных накладок и при необходимости заменят их на новые, более надежные.

Важно отметить, что физические отзывы для Tesla являются редкостью, так как большинство проблем обычно устраняется посредством обновления программного обеспечения. Например, в феврале текущего года почти все автомобили Tesla получили обновление, исправляющее ошибки в отображении предупредительных индикаторов. В июне 125 000 автомобилей также были «отозваны» через удаленное обновление ПО, а в июле для 2 миллионов автомобилей потребовалось обновление системы обнаружения открытого капота.

Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями Tesla и своевременно обращаться в сервисный центр для проведения необходимых работ. Не стоит откладывать визит к дилеру, так как своевременное устранение дефекта поможет избежать серьезных проблем в будущем.

Отзыв Tesla Model X является напоминанием о том, что даже самые современные и инновационные автомобили не застрахованы от производственных дефектов. Однако благодаря эффективной системе контроля качества и оперативным мерам по устранению неполадок производители могут сводить к минимуму риски для потребителей.