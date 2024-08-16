Если вы планировали приобрести новые модули памяти DDR5, то сейчас, вероятно, самое подходящее время для этого.

Южнокорейская компания SK Hynix, специализирующаяся на производстве полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND, анонсировала значительное повышение цен на модули DDR5, что может привести к ощутимому подорожанию оперативной памяти и готовых компьютеров в ближайшем будущем. Причина такого решения кроется в бурном развитии технологий искусственного интеллекта.

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Современные системы искусственного интеллекта требуют огромных вычислительных мощностей, которые обеспечиваются, в том числе, специальными типами памяти — HBM. Производители памяти, в том числе SK Hynix, оперативно перенаправили свои ресурсы на производство HBM-памяти, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны технологических компаний, занимающихся разработкой и обучением нейронных сетей.

В результате сокращения производства DRAM, из которых состоят модули DDR5, возник дефицит на рынке. Согласно прогнозам аналитиков, это неизбежно приведет к повышению цен на оперативную память. По оценкам экспертов, стоимость модулей DDR5 может вырасти на 15-20% уже в ближайшем квартале.

Компаниям-производителям памяти пришлось перенаправить производственные мощности на HBM для нужд искусственного интеллекта, оставив DRAM на заднем плане.

Для тех, кто планирует собрать новый компьютер или обновить существующий, повышение цен на DDR5 может стать неприятным сюрпризом. Стоимость сборки ПК может существенно вырасти, особенно если вы планируете использовать высокопроизводительные компоненты.

Основной причиной роста цен на DDR5 является стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. Компании, занимающиеся разработкой и обучением нейронных сетей, нуждаются в огромных вычислительных мощностях, которые обеспечиваются специализированными ускорителями и большим объемом высокоскоростной памяти.

Если вы планируете обновление компьютера, стоит поторопиться. В ближайшее время цены на компоненты, включая оперативную память, могут продолжить расти. Кроме того, можно рассмотреть альтернативные варианты, например, покупку б/у комплектующих или выбор более бюджетных моделей.

Рост цен на DDR5 — это следствие глобальных технологических трендов. Спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта продолжает расти, что оказывает давление на рынок памяти. Пользователям стоит быть готовыми к повышению цен на компьютеры и компоненты в ближайшем будущем.