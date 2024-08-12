На данный момент выпущено более 200 обновлений.

Компания ASUS начала масштабную кампанию по обновлению BIOS своих материнских плат, совместимых с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений. Согласно официальному заявлению Intel, новые прошивки должны решить все проблемы с производительностью и стабильностью работы всех процессоров на архитектуре Raptor Lake.

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Ключевым элементом масштабного обновления является "новый микрокод 0x129", разработанный Intel для устранения потенциальных сбоев, нестабильности и преждевременного износа процессоров. ASUS оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию, выпустив бета-версии прошивок для 211 моделей материнских плат различных серий, включая ROG Maximus, ROG Strix, ProArt, TUF Gaming и другие.

Обновления затрагивают широкий спектр чипсетов, в том числе Z790, B760, B660, Z690 и W680. Это свидетельствует о комплексном подходе ASUS к решению проблемы, охватывающем как новейшие, так и предыдущие поколения материнских плат.

Для проверки доступности обновления ASUS рекомендует пользователям посетить официальную страницу поддержки своей модели платы. Альтернативный способ – использование фирменного приложения My ASUS, которое автоматически уведомляет о новых версиях BIOS. Текущую версию прошивки можно узнать через утилиту Armoury Crate 3 или непосредственно в интерфейсе BIOS.

ASUS подчеркивает свою приверженность качеству обслуживания клиентов и намерена начать полномасштабный выпуск официальных обновлений BIOS с середины августа. Это позволит всем пользователям получить доступ к стабильным версиям прошивок, прошедшим тщательное тестирование.

Важно отметить, что данное обновление является критически важным для обеспечения долгосрочной стабильности и производительности систем на базе процессоров Intel последних поколений. ASUS призывает всех владельцев совместимых материнских плат внимательно следить за выходом обновлений и своевременно их устанавливать.

Таким образом, ASUS демонстрирует свою способность быстро реагировать на технические вызовы и обеспечивать поддержку пользователей на высоком уровне. Это обновление не только решает текущие проблемы, но и укрепляет доверие потребителей к продукции компании.