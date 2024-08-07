Красные карликовые звезды испускают столько ультрафиолетового излучения, что могут сделать близлежащие планеты непригодными для жизни.

Недавнее астрономическое открытие может кардинально изменить общее представление о потенциально пригодных для жизни планетах. Ученые обнаружили, что красные карлики — наиболее распространенный тип звезд в нашей галактике — излучают значительно больше ультрафиолета, чем предполагалось ранее. Данное открытие ставит под вопрос возможность существования жизни на планетах, вращающихся вокруг таких звезд.

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Группа исследователей из ведущих университетов США и Великобритании проанализировала данные, полученные космическим телескопом GALEX. Результаты их работы, опубликованные в престижном астрономическом журнале, показали, что уровень ультрафиолетового излучения красных карликов в среднем втрое превышает ранее принятые оценки. В отдельных случаях этот показатель может быть выше даже в 12 раз.

Особую тревогу вызывает интенсивность дальнего ультрафиолетового излучения (FUV). Именно этот тип излучения способен разрушать атмосферы планет, делая их непригодными для жизни. Пример такого воздействия уже обнаружен: экзопланета GJ 1252b полностью лишилась своей атмосферы под влиянием излучения родительской звезды.

Причины столь высокой активности красных карликов пока не ясны. Одна из гипотез предполагает, что излучение концентрируется на определенных длинах волн, связанных с атомами углерода и азота. Для проверки этой и других теорий планируется запуск двух новых космических миссий — MANTIS и ULTRASAT. Эти аппараты помогут детально изучить ультрафиолетовое излучение звезд и его влияние на окружающие планеты.

Вера Бергер, ведущий автор этого исследования, подчеркивает важность полученных результатов: "Мы обнаружили, что гораздо больше звезд, чем считалось ранее, способны генерировать уровни ультрафиолета, потенциально опасные для планетарных атмосфер. Это открытие требует пересмотра наших представлений о зонах обитаемости вокруг красных карликов".

Данное исследование не только раскрывает новые аспекты звездной активности, но и подчеркивает сложность поиска потенциально обитаемых миров. Оно также демонстрирует, что наше понимание условий, необходимых для возникновения и поддержания жизни во Вселенной, продолжает эволюционировать с каждым новым открытием.

Будущие исследования, несомненно, прольют больше света на взаимодействие звезд и планет, возможно, открывая новые пути в поисках внеземной жизни. Пока же ученым предстоит переосмыслить критерии отбора целевых звездных систем для изучения потенциально обитаемых экзопланет.