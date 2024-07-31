В парламент Малайзии будет внесен новый законопроект о разработке "выключателя интернета" в дополнение к грядущим изменениям в лицензировании социальных сетей.

В Малайзии готовится к рассмотрению весьма резонансный законопроект, который может кардинально изменить ситуацию в сфере регулирования интернета. Ключевой элемент предлагаемых нововведений - создание так называемого "выключателя интернета" - механизма, позволяющего властям оперативно ограничивать доступ к сети в масштабах всей страны.

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Данная инициатива является частью комплексной стратегии нынешнего правительства, направленная на усиление цифровой безопасности. Министр юстиции Азалина Осман Саид, представляя новый проект, подчеркнула необходимость внедрения новых инструментов контроля, однако воздержалась от детальных комментариев относительно конкретных полномочий и сценариев применения "выключателя".

Параллельно с этим законопроектом власти Малайзии ужесточают требования к социальным сетям. С начала 2025 года все платформы с аудиторией свыше 8 миллионов пользователей будут обязаны получить специальную лицензию. Это решение, анонсированное Комиссией по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (MCMC), направлено на повышение ответственности интернет-гигантов за контент, размещаемый на их ресурсах.

Правительство страны выразило обеспокоенность широким спектром противоправных действий, совершаемых в онлайн-пространстве. Особое внимание уделяется таким проблемам, как финансовое мошенничество, распространение материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних, кибербуллинг и домогательства. По мнению правоохранительных органов, социальные сети не прилагают достаточных усилий для борьбы с этими явлениями.

Эксперты отмечают, что предлагаемые меры могут иметь далеко идущие последствия для свободы слова и доступа к информации в Малайзии. Критики законопроекта опасаются, что "выключатель интернета" может стать инструментом цензуры и подавления инакомыслия. В то же время сторонники инициативы утверждают, что новые правила необходимы для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан от киберугроз.

Предстоящее голосование в парламенте Малайзии по этому вопросу обещает быть напряженным. Исход дебатов может определить будущее цифровых свобод в стране и повлиять на подходы к регулированию интернета в других государствах региона.