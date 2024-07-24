Всего было выпущено 26 экземпляров золотого картриджа Nintendo World Championships 1990.

Внимание, коллекционеры и фанаты ретро-игр! На аукционе Goldwin выставлен настоящий раритет - один из 26 золотых картриджей Nintendo World Championships 1990 года. Текущая ставка уже превысила 130 000 долларов, и это далеко не предел.

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Немного истории: В 1990 году Nintendo провела чемпионат мира по видеоиграм, разыграв среди победителей 26 золотых картриджей с эксклюзивными версиями Super Mario Bros., Rad Racer, Tetris и других игр. Эти картриджи никогда не продавались в магазинах, что сделало их одними из самых желанных трофеев для коллекционеров.

Выставленный на аукцион картридж принадлежал Патрику Кингу, чей портрет украсил 18-й выпуск журнала Nintendo Power. Состояние игры оценивается как 4.0 из 10, что неудивительно, ведь Nintendo отправляла картриджи победителям по почте, не заботясь о сохранности упаковки. Но это не умаляет ценность этого артефакта, ведь он является частью истории Nintendo и свидетелем легендарного чемпионата.

Текущая ставка составляет 130 000 долларов, что говорит о необычайной редкости и ценности лота. Десять лет назад такой же картридж был продан на eBay за 100 088 долларов.

Интересный факт: Недавно Nintendo выпустила игру Nintendo World Championships: NES Edition для Nintendo Switch, которая отдает дань уважения чемпионату 1990 года. В этой ретро-игре представлены классические игры с NES, такие как Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong и Metroid, а также испытания на время с более чем 150 задачами на скоростное прохождение.

Хотите стать обладателем этого редчайшего сокровища? Следите за ходом аукциона и, возможно, именно вам повезет стать новым владельцем этой легендарной игры!