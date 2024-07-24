Вкладки браузера, которые потребляют больше, чем положено ресурсов, будут отмечены, и вы сможете сделать их неактивными одним щелчком мыши.

Вы когда-нибудь замечали, что ваш персональный компьютер начинает "тормозить", когда открыто множество вкладок в браузере? Похоже, что команда разработчиков Google Chrome нашла решение этой распространенной проблемы.

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В скором времени самый популярный в мире веб-браузер получит умную функцию, которая будет автоматически выявлять "прожорливые" сайты - те, что потребляют непропорционально много системных ресурсов. Однако Chrome будет заниматься не только поиском таких ресурсоемких вкладок - он предложит пользователю простой способ решения давней проблемы.

Представьте себе ситуацию: вы работаете над важным проектом, открыв десятки вкладок с различными исследованиями, и вдруг замечаете, что компьютер стал работать медленнее. Вместо того чтобы самостоятельно искать причину, новая версия Chrome покажет вам специальное уведомление. В нем будет список вкладок, которые слишком активно используют память или процессор вашего устройства.

Новая функция пока тестируется в сборке Canary, об этом сообщил постоянный автор утечек Leopeva64 на сайте X. Самое интересное - браузер предложит вам волшебную кнопку - "Fix now" (Исправить сейчас). Одно нажатие, и Chrome автоматически переведет все проблемные вкладки в неактивный режим, мгновенно освобождая ресурсы вашего компьютера. При этом у вас останется возможность самостоятельно выбрать, какие вкладки закрыть, а какие оставить активными.

Для тех, кто не любит, когда их прерывают во время работы, разработчики предусмотрели возможность отключить эти уведомления. Такая опция уже была замечена в ранних тестовых версиях браузера.

Важно отметить, что пока эта функция находится на стадии тестирования в версии Chrome Canary. Это специальная сборка браузера для самых смелых пользователей и разработчиков, где тестируются новейшие возможности. Нет гарантии, что эта функция появится в стабильной версии Chrome, но шансы довольно высоки, учитывая ее потенциальную пользу.

Если инновационная функция действительно войдет в основную версию Chrome, это может стать значительным шагом в борьбе с репутацией этого браузера как "пожирателя ресурсов". Пользователи получат удобный инструмент для оптимизации работы, что особенно важно для тех, кто работает на менее мощных компьютерах или ноутбуках.