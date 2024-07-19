Специалисты Microsoft и CrowdStrike выпустили краткое руководство для решения этой проблемы.

Сегодня главной новостью стало весьма неприятное событие, которое заставило понервничать миллионы пользователей Windows. Последнее обновление от компании CrowdStrike, партнера Microsoft по кибербезопасности, вызвало масштабный сбой в работе операционной системы Windows. Результат? Повсеместное появление печально известного "синего экрана смерти" и бесконечных циклов перезагрузки.

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Пользователи по всему миру сообщают, что при включении компьютера, например, чтобы проверить почту или посмотреть любимый сериал, они видят вместо привычного рабочего стола лишь зловещий синий экран с непонятным текстом. С этой проблемой столкнулись миллионы людей по всему миру - от Австралии до Индии.

Масштаб проблемы действительно поражает. В Австралии, например, сбой затронул критически важные системы: банки не могли проводить ключевые операции, авиакомпании отменяли рейсы, а в магазинах не работали кассовые аппараты. Ситуация напоминала сюжет фантастического фильма, где из-за компьютерного вируса останавливается жизнь целого города.

Но не стоит паниковать! Специалисты Microsoft оперативно отреагировали на проблему и предложили решение. Оказывается, чтобы победить "синий экран смерти", нужно проявить немного смекалки и выполнить несколько простых шагов.

Вот что нужно сделать:

Войдите в "безопасный режим" Windows. Это специальный режим загрузки, где работают только самые необходимые программы. Представьте, что вы временно отключаете все второстепенные службы и функции на своем компьютере, оставляя лишь самое важное. Найдите папку с загадочным названием "CrowdStrike" в системных файлах Windows. Это как поиск иголки в стоге сена, но не волнуйтесь - мы подскажем точный адрес: C:Windows-System32-drivers-CrowdStrike. В этой папке отыщите файл, название которого начинается с "C-00000291" и заканчивается на ".sys". Этот файл - как вредная заноза, которую нужно удалить. Удалите найденный файл и перезагрузите компьютер в обычном режиме.

Если все сделано правильно, ваш компьютер должен загрузиться как ни в чем не бывало, а зловещий синий экран останется лишь неприятным воспоминанием.

Данный случай лишний раз напоминает нам, насколько мы зависим от технологий в современном мире. Одно неудачное обновление - и миллионы людей оказываются отрезанными от привычных сервисов и услуг. Но в то же время это показывает, как быстро IT-специалисты могут реагировать на проблемы и находить решения.

Будьте бдительны, регулярно делайте резервные копии важных данных и не бойтесь "синего экрана смерти" - теперь вы знаете, как с ним бороться!