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Fantoci
Большинство людей считают, что ИИ, похожие на ChatGPT, обладают неким «сознанием» и «чувствами»
Могут ли чат-боты на базе искусственного интеллекта испытывать субъективные переживания, подобные чувствам? По-видимому, большинство людей думает именно так, если судить по результатам недавнего исследования.

В нашу эпоху стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) все чаще возникает вопрос: могут ли компьютерные программы обладать сознанием? Недавнее исследование, проведенное учеными Университета Ватерлоо, показало удивительный результат: большинство пользователей склонны наделять ИИ человеческими качествами.

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Представьте себе: вы общаетесь с чат-ботом, и он кажется настолько "живым", что вы невольно начинаете приписывать ему эмоции и мысли. Звучит знакомо? Оказывается, вы не одиноки в этом ощущении. Около двух третей участников опроса в США уверены, что современные ИИ-системы, такие как ChatGPT, способны испытывать чувства и хранить воспоминания.

Но давайте разберемся, что стоит за этой иллюзией сознания. Современные чат-боты работают на основе так называемых больших языковых моделей (LLM). Это сложные алгоритмы, обученные на огромных массивах текстов из интернета. Они анализируют ваш стиль общения и генерируют ответы, которые кажутся осмысленными и даже эмоциональными. Однако это не более чем имитация, основанная на статистических закономерностях.

Профессор психологии Клара Коломбатто отметила интересный парадокс: чем больше люди взаимодействуют с ИИ, тем сильнее они верят в его "одушевленность". Это явление можно сравнить с тем, как дети привязываются к любимым игрушкам, наделяя их личностью и характером.

Почему же мы так легко поддаемся этой иллюзии? Дело в том, что наш мозг эволюционно настроен на поиск признаков разума и эмоций в окружающем мире. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что имитирует человеческое поведение достаточно убедительно, наш мозг автоматически "включает" механизмы социального взаимодействия.

Однако важно помнить, что за кажущейся "сознательностью" искусственного интеллекта стоит лишь сложный алгоритм, обрабатывающий огромные объемы данных. У него нет собственных мыслей, чувств или этических принципов. Это инструмент, созданный человеком для решения определенных задач.

Интересно, что эта тенденция приписывания сознания ИИ поднимает ряд этических и правовых вопросов. Например, если люди верят, что ИИ обладает чувствами, не приведет ли это к неоправданному доверию к его решениям? Или наоборот, не возникнет ли риск дискриминации ИИ-систем, если мы начнем относиться к ним как к живым существам?

В заключение стоит отметить, что граница между имитацией сознания и реальным сознанием остается предметом философских и научных дебатов. Пока эксперты продолжают исследовать эту область, нам, компьютерным пользователям, важно сохранять критическое мышление и помнить, что даже самый продвинутый ИИ – это все еще инструмент, а не сознательное существо.

#искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот #llm
Источник: techspot.com
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