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Fantoci
Neuralink раскрыла подробности следующего испытания мозгового импланта
Илон Маск надеется избежать проблемы с отрывом электродов, которые возникли у первого участника испытаний.

Компания Neuralink ставит перед собой цель разработать надежный имплантируемый чип, соединяющий человеческий мозг с компьютером. В начале этого года специалисты Илона Маска успешно имплантировали первый такой чип добровольцу. Несмотря на то, что эксперимент прошел не идеально, разработчики извлекли ценные уроки. Готовясь ко второй операции, команда Neuralink рассказала о планируемых модификациях, призванных обеспечить стабильное положение электродов N1 в мозге пациента.

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Первым добровольцем стал Ноланд Арбо, который после неудачного прыжка в воду оказался полностью парализованным ниже шеи. До имплантации чипа N1 единственным способом работы с компьютером для него был неудобный стилус, управляемый ртом. Арбо отметил, что N1 радикально изменил его жизнь, позволив ему управлять компьютером мысленно на протяжении 8-10 часов в день.

Тем не менее, постимплантационное обследование выявило, что 85% электродов, изначально введенных в мозг Арбо, полностью отделились от нервной ткани. Это снизило точность передачи сигналов компьютеру. Несмотря на то, что инженеры смогли частично компенсировать проблему программными методами, компания нацелена на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Ноланд Арбо теперь ведет активную социальную жизнь.

Согласно последним заявлениям Neuralink в социальной сети X, вторая операция по вживлению чипа запланирована на ближайшие дни. Процедура будет схожа с первой: роботизированный хирург имплантирует 64 гибких нити, несущих в общей сложности 1024 электрода, способных регистрировать и передавать нейронную активность.

Ключевое нововведение заключается в варьировании глубины погружения нитей в прецентральную извилину мозга. Максимальная глубина составит 7,2 мм, что должно обеспечить функциональность большего числа электродов даже при частичном отхождении нитей. Новый подход также позволит собрать более детальные данные о поведении имплантата.

Специалисты Neuralink полагают, что главной причиной "смещения" электродов стало образование воздушной полости в черепе после операции. По словам ведущего нейрохирурга компании Мэтью Макдугалла, такое явление нередко после вмешательств в мозговую полость. Воздушный пузырь, изначально формирующийся у лобной части, при вертикальном положении пациента перемещается к макушке, где расположен чип N1. Предположительно, этот пузырь отодвинул мозговую ткань от имплантата, что привело к отходу электродных нитей.

Для решения этой проблемы команда планирует тщательно регулировать уровень углекислого газа в крови пациента во время операции, чтобы минимизировать изменения объема мозга. Кроме того, хирурги намерены особым образом смоделировать поверхность черепа для более плотного прилегания имплантата к мозгу, сокращая пространство для скопления воздуха.

Важно отметить, что Neuralink не единственная компания, разрабатывающая нейроинтерфейсы. Их конкурент, фирма Synchron, также проводит клинические испытания. Их технология менее инвазивна и предполагает установку чипа через яремную вену. Однако в Neuralink считают свой подход более перспективным. Возможность имплантации отдельных нитей на разную глубину не только помогает решить проблему отхождения электродов, но и позволяет взаимодействовать с ключевыми нейронами в глубинных структурах мозга. Ожидается, что после проведения второй операции компания представит подробный отчет о достигнутом прогрессе.

#neuralink #мозговой чип #мозговой имплант
Источник: theguardian.com
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Через неделю Neuralink планирует внедрить своё устройство в мозг второго пациента компании
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Потенциально, да! На практике ещё не скоро. Пока люди не разберутся, как работает мозг. Много известно, многое неизвестно.
Через неделю Neuralink планирует внедрить своё устройство в мозг второго пациента компании
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