Японская корпорация подтвердила, что в разработке находится новая часть серии Resident Evil, и уже появились многочисленные слухи о том, что нас ожидает в Resident Evil 9.

На недавней онлайн-презентации Capcom NEXT японские разработчики подтвердили, что следующая масштабная игра из вселенной Resident Evil находится в активной фазе разработки. Такой ход событий вполне предсказуем, учитывая, что франшиза Resident Evil является бесспорным лидером продаж среди всех игровых серий Capcom, с внушительным показателем в 157 миллионов реализованных копий за 28 лет существования. Успех недавнего ремейка Resident Evil 4, разошедшегося тиражом в 6,5 миллионов экземпляров, лишь подтверждает неугасающую популярность франшизы.

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В ходе трансляции Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil 7, поделился со зрителями: "Мы трудимся над новой частью Resident Evil. После выпуска седьмой части было непросто определить дальнейшее направление, но мы нашли решение, и оно, честно говоря, выглядит многообещающим".

"Пока я не могу раскрыть все детали, но надеюсь, вы с воодушевлением ожидаете момента, когда я смогу это сделать".

Однако известный инсайдер DuskGolem поделился интригующими подробностями о Resident Evil 9. По его данным, игра может перенести нас в тропический сеттинг, напоминающий атмосферу Dead Island от Techland. Действие, якобы, развернется на вымышленном острове в Юго-Восточной Азии. Не исключено, что RE9 станет игрой с открытым миром, а разработчики позаимствуют некоторые инновации из Dragon's Dogma 2.

В плане технических характеристик Capcom ранее анонсировала новую версию своего фирменного движка RE Engine под названием RE neXt. Ожидается, что он задействует все возможности мощных чипов PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А возможно, Resident Evil 9 станет одной из первых игр, которая воспользуется всеми преимуществами новой PlayStation 5 Pro от Sony.

На данный момент Resident Evil 9 окутывает завеса тайны, но одно можно сказать наверняка: Capcom готовит для нас захватывающее приключение в жанре хоррор-выживания. Тропическая атмосфера, передовые технологии и, возможно, открытый мир обещают стать настоящим пиршеством для фанатов. Остается лишь ждать новых подробностей и погрузиться в кошмарный мир Resident Evil 9.