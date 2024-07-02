Обновленный ИИ-помощник Aria в браузере Opera GX предлагает пользователям новые возможности генерации изображений, голосового ввода и функции краткого изложения. Все это доступно без дополнительной платы.

Интернет-браузер Opera GX, созданный с учетом потребностей геймеров, в настоящее время имеет встроенный VPN и другие специализированные функции. Однако разработчики браузера решили не останавливаться на достигнутом прогрессе и существенно расширили возможности Opera GX с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент Aria, ранее тестировавшийся в рамках программы AI Feature Drops для браузера Opera One, теперь интегрирован в Opera GX. Давайте рассмотрим подробнее новые возможности Aria.

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Opera GX теперь способен генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта.

Первое нововведение - генерация изображений на базе технологии Imagen2 от компании Google. Если вы уже знакомы с подобными ИИ-инструментами, то освоить Imagen2 не составит большого труда. Aria сможет превращать текстовые описания в реалистичные изображения, а с помощью опции "пересоздать" вы сможете доработать полученный результат. Ежедневный лимит составляет 30 сгенерированных изображений.

Вторая инновация - появилась озвучка текста с использованием модели WaveNet от Google. Теперь Opera GX предлагает пользователям экранного диктора на базе искусственного интеллекта.

Следующее нововведение требует немного пояснений: это "контекстуальное понимание изображений". Проще говоря, вы сможете загрузить картинку и задать Aria вопросы о ней. Например, загрузив фотографию наушников, Aria сможет определить марку и модель, а также предоставить дополнительную информацию.

Последняя функция улучшает взаимодействие пользователей с ассистентом Aria. Новый раздел "Chat Summary" (Краткое изложение чата) предоставит пользователю сжатый пересказ всех диалогов, а "Ссылки на источники" позволят получить от Aria рекомендации от официальных источников.

Разработчики Opera GX заявили: "Благодаря этим усовершенствованиям Aria стала намного полезнее и производительнее. Игровому сообществу теперь доступен передовой ИИ-помощник с расширенными возможностями и функциональностью". Они также отметили, что обновленная версия Aria уже доступна всем пользователям браузера бесплатно.