Для ее изготовления нужен небольшой станок стоимостью 560 долларов, который прядет волокна на основе желатина на обычном рабочем столе.

Ученые-текстильщики из Колорадо нашли способ пошива одежды из того же материала, что используется для приготовления желейных разноцветных десертов. Они использовали желатин - побочный продукт мясной и кожевенной промышленности, можно прясть в нити для получения тканей, которые прочны в сухом состоянии, но растворяются в горячей воде, когда владелец больше не хочет их носить. Текстильщики также изобрели новый метод производства, для которого требуется всего один небольшой и недорогой станок вместо целого производственного цеха.

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Неожиданная новинка в текстильной промышленности была изобретена в лаборатории нестабильного дизайна Университета Колорадо в Боулдере. Данная лаборатория занимается всеми аспектами процесса производства текстиля - не только самими тканями, но и оборудованием, материалами, методами плетения и дизайном, используемыми для их создания. Стремясь создать ткань, которая не попадет на свалку после того, как она больше не нужна, исследователи Лаборатории нестабильного дизайна долгое время экспериментировали с желатином - дешевым, доступным и биоразлагаемым побочным продуктом.

Однако сначала им нужно было найти эффективный способ, как превратить главный ингредиент (желе) в волокна. Большинство «мокрых прядильных линий», погружающих полимеры в ванну-коагулятор для создания волокон, требовали огромной лаборатории со специальным оборудованием. Понимая, что обычная мокрая прядильная линия сделает желатиновые текстильные материалы недоступными для большинства людей и предприятий, Лаборатория нестабильного дизайна разработала настольную машину, которая позволит пропустить стадию коагуляции. По словам ученых, она нагревает желатин внутри шприца для формирования полноценных нитей. Благодаря небольшим размерам, модульным деталям и открытой конструкции, машину за 560 долларов можно использовать и модернизировать в большинстве дизайнерских лабораториях для экспериментов с желатиновыми волокнами.

Новые желатиновые нити содержат повышенную концентрацию генепина для получения более насыщенного зеленого цвета.

Желатиновые волокна также можно изменять под различные задачи. По умолчанию желатиновые нити Лаборатории нестабильного дизайна имеют белый цвет, но дизайнеры могут добавлять свои собственные натуральные или искусственные пигменты для достижения желаемого цвета. В одном из примеров ученые добавила в нити генепин - химическое вещество, содержащееся в экстракте фруктов, чтобы окрасить их в зеленый цвет. В другом случае они использовали искусственный пигмент, чтобы создать нити, которые меняют цвет с розового на фиолетовый под воздействием солнечного света. Настольная машина также может создавать более тонкие или толстые волокна в зависимости от потребностей конкретного проекта.

Сплетенные вместе желатиновые нити удивительно прочные. Диагональное переплетение позволяет получаемой ткани имитировать деним (джинсовую ткань) или лен, в то время как ромбовидное переплетение создает ткань со слегка более декоративной текстурой. Обе ткани слегка эластичны, их можно тянуть и растягивать, не опасаясь разрыва. Когда владелец устанет от своей одежды, он может погрузить ее в горячую воду, тем самым растворив биоразлагаемый желатин. (Помимо использования холодной воды, неясно, как следует стирать изделия из желатиновых тканей; представители текстильной промышленности уже обратились в Университет Колорадо в Боулдере за дополнительной информацией.)

Желатиновые нити могут найти применение в растущей индустрии "умных тканей", в которых электронные компоненты вплетаются в ткань для достижения различных целей, определяемых пользователем. (Разведывательное сообщество США, как сообщается, инвестирует миллионы долларов в создание одежды для ведения скрытого наблюдения, в то время как некоторые ученые стремятся создать одежду со встроенными датчиками здоровья). Ожидается, что к концу десятилетия эта индустрия достигнет оценочной стоимости $18 млрд, но, несмотря на ее экономические перспективы, она имеет серьезный недостаток: загрязнение окружающей среды. США ежегодно производят более 11 миллионов тонн текстильных отходов; интегрирование электронных компонентов в эти текстильные изделия добавит к ним еще и электронные отходы. Поэтому растворимые ткани могут избежать попадания на свалки, позволяя при этом извлекать электронные компоненты для их повторного использования или переработки.