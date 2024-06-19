Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые изобрели ткань на основе желатина, которая легко утилизируется и растворяется в горячей воде
Для ее изготовления нужен небольшой станок стоимостью 560 долларов, который прядет волокна на основе желатина на обычном рабочем столе.

Ученые-текстильщики из Колорадо нашли способ пошива одежды из того же материала, что используется для приготовления желейных разноцветных десертов. Они использовали желатин - побочный продукт мясной и кожевенной промышленности, можно прясть в нити для получения тканей, которые прочны в сухом состоянии, но растворяются в горячей воде, когда владелец больше не хочет их носить. Текстильщики также изобрели новый метод производства, для которого требуется всего один небольшой и недорогой станок вместо целого производственного цеха.

реклама

Неожиданная новинка в текстильной промышленности была изобретена в лаборатории нестабильного дизайна Университета Колорадо в Боулдере. Данная лаборатория занимается всеми аспектами процесса производства текстиля - не только самими тканями, но и оборудованием, материалами, методами плетения и дизайном, используемыми для их создания. Стремясь создать ткань, которая не попадет на свалку после того, как она больше не нужна, исследователи Лаборатории нестабильного дизайна долгое время экспериментировали с желатином - дешевым, доступным и биоразлагаемым побочным продуктом.

Однако сначала им нужно было найти эффективный способ, как превратить главный ингредиент (желе) в волокна. Большинство «мокрых прядильных линий», погружающих полимеры в ванну-коагулятор для создания волокон, требовали огромной лаборатории со специальным оборудованием. Понимая, что обычная мокрая прядильная линия сделает желатиновые текстильные материалы недоступными для большинства людей и предприятий, Лаборатория нестабильного дизайна разработала настольную машину, которая позволит пропустить стадию коагуляции. По словам ученых, она нагревает желатин внутри шприца для формирования полноценных нитей. Благодаря небольшим размерам, модульным деталям и открытой конструкции, машину за 560 долларов можно использовать и модернизировать в большинстве дизайнерских лабораториях для экспериментов с желатиновыми волокнами.

Новые желатиновые нити содержат повышенную концентрацию генепина для получения более насыщенного зеленого цвета. 

Желатиновые волокна также можно изменять под различные задачи. По умолчанию желатиновые нити Лаборатории нестабильного дизайна имеют белый цвет, но дизайнеры могут добавлять свои собственные натуральные или искусственные пигменты для достижения желаемого цвета. В одном из примеров ученые добавила в нити генепин - химическое вещество, содержащееся в экстракте фруктов, чтобы окрасить их в зеленый цвет. В другом случае они использовали искусственный пигмент, чтобы создать нити, которые меняют цвет с розового на фиолетовый под воздействием солнечного света. Настольная машина также может создавать более тонкие или толстые волокна в зависимости от потребностей конкретного проекта.

Сплетенные вместе желатиновые нити удивительно прочные. Диагональное переплетение позволяет получаемой ткани имитировать деним (джинсовую ткань) или лен, в то время как ромбовидное переплетение создает ткань со слегка более декоративной текстурой. Обе ткани слегка эластичны, их можно тянуть и растягивать, не опасаясь разрыва. Когда владелец устанет от своей одежды, он может погрузить ее в горячую воду, тем самым растворив биоразлагаемый желатин. (Помимо использования холодной воды, неясно, как следует стирать изделия из желатиновых тканей; представители текстильной промышленности уже обратились в Университет Колорадо в Боулдере за дополнительной информацией.)

Желатиновые нити могут найти применение в растущей индустрии "умных тканей", в которых электронные компоненты вплетаются в ткань для достижения различных целей, определяемых пользователем. (Разведывательное сообщество США, как сообщается, инвестирует миллионы долларов в создание одежды для ведения скрытого наблюдения, в то время как некоторые ученые стремятся создать одежду со встроенными датчиками здоровья). Ожидается, что к концу десятилетия эта индустрия достигнет оценочной стоимости $18 млрд, но, несмотря на ее экономические перспективы, она имеет серьезный недостаток: загрязнение окружающей среды. США ежегодно производят более 11 миллионов тонн текстильных отходов; интегрирование электронных компонентов в эти текстильные изделия добавит к ним еще и электронные отходы. Поэтому растворимые ткани могут избежать попадания на свалки, позволяя при этом извлекать электронные компоненты для их повторного использования или переработки.

#биоразлагаемые материалы #желатин #текстильная промышленность
Источник: dl.acm.org
+
Написать комментарий (0)
iGreen выпустила биоразлагаемые чехлы для Iphone — из аксессуара можно вырастить незабудку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
47
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
16
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
Языковая модель GPT-4 прошла тест Тьюринга
2
В США обозначили главное условие для вступления Украины в НАТО
3
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
191
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
153
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
13

Сейчас обсуждают

glavhyilo
21:02
харьков штурмовать не будут,его просто в блокаду посадят,до полной кондиции.
В Харькове жителей призвали позаботиться о собственной энергонезависимости
Вадим Андриевский
20:59
В воздухе никак не собьет - маневрености нет. Ты хоть статью прочитай о чем речь.путриот.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Вадим Андриевский
20:58
А унитазы умеете уже делать ? Ахахах. Нет.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Вадим Андриевский
20:56
Ахах вернулись . Только в впк по оф данным недостающих рук 160 тыс чел . И это не высокого ума специальности. Путриоты как всегда транслируют телевизор.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Китя
20:56
У тебя мамка должна быть на гарантий 36 мес неси её в ДНС. и это не прогар. а когда устанавливал мамку елозил мать и поцарапал о посадочные места. но лучше эти места покрыть лаком.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Вадим Андриевский
20:53
Очередные пугалки от путриотов.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Леон Геворкян
20:53
наконец-то они поняли, что каждый гражданин должен получать часть прибылей с роботов (иначе покупать продукцию роботов не на что будет)
Международный валютный фонд предлагает начать взимать налоги с дата-центров и ферм для ИИ
Майкопское Честное
20:52
Плохо видно, но похоже там всё в тараканьих какашках.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
20:51
да у меня по осени она была -это ужас.так же с днс
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
REY_B_
20:48
Ну так Интел перешла на архитектуру RISC аж ещё в первом "пне"! Оставив лишь систему команд от х86. АМД в Атлоне. ARM в этом плане отстаёт сильно. Заявления что ARM догонит, это всего лишь очередной м...
Первые игровые тесты процессоров Snapdragon X Elite оказались разочаровывающими
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем