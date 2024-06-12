Космическое облако могло уменьшить гелиосферу и подвергнуть Землю воздействию межзвездного пространства.

В настоящее время наша планета переживает последствия потепления климата, но несколько тысяч лет назад Земля столкнулась с противоположной проблемой. В эпоху плейстоцена, которую часто называют Ледниковым периодом, наша планета неоднократно переживала циклы разрастания ледниковых покровов. Ученые выдвигали различные теории происхождения ледникового периода, включая изменения наклона и вращения Земли, вулканические извержения и тектонику плит. Однако новое исследование предполагает межзвездную причину. Исследователи из Бостонского университета и Гарварда утверждают, что холодное газовое облако могло вторгнуться в Солнечную систему и заслонить Солнце.

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Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Nature Astronomy, недавно полученные данные свидетельствуют о том, что несколько миллионов лет назад через нашу область космоса могло пройти Локальное облако холодного газа. Данное облако состояло преимущественно из сверххолодных атомов водорода, а его хвостовая часть могла столкнуться с гелиосферой Солнца. По мнению ученых, взаимодействие хвоста этого облака с гелиосферой Солнца радикально нарушило бы равновесие в Солнечной системе, лишив Землю защитного кокона гелиосферы.

Гелиосфера представляет собой область пространства, подверженная влиянию электромагнитного излучения и солнечного ветра Солнца. В настоящее время гелиосфера простирается примерно на 100 астрономических единиц (что в 100 раз больше расстояния между Землей и Солнцем). Вторжение холодного молекулярного облака могло бы фактически сжать гелиосферу до 0,22 астрономических единицы. Группа ученых во главе с Мерав Офер из Бостонского университета использовала компьютерную модель Солнечной системы, чтобы спрогнозировать местоположение Солнца в далеком прошлом. Анализ показал, что Локальное облако могло взаимодействовать с Солнцем от двух до трех миллионов лет назад, как раз к началу плейстоценовой эпохи, которая началась 2,6 миллиона лет назад.

Ученые считают, что такое совпадение по временным рамкам не означает, что холодное облако было единственной причиной ледникового периода, который продлился вплоть до 11 000 лет назад. Однако его воздействие, растянувшееся на столетия или даже миллион лет, могло сыграть решающую роль в изменении климата на Земле. Стоит отметить, что исследование основано не только на компьютерной модели. Существуют также убедительные геологические данные, подтверждающие сжатие гелиосферы.

Симуляция гелиосферы показывает, что она уменьшилась с 100 астрономических единиц до 0,22 астрономических единиц. Фото: Nature Astronomy

Специалисты сосредоточились на этом периоде истории, поскольку он совпадает с увеличением содержания железа-60 и плутония-244 - изотопов, которые существуют в больших количествах в глубоком космосе. Следы этих изотопов обнаружены как на Земле, так и на Луне. Если данный анализ верен, то аналогичные изотопы должны быть найдены и при изучении геологии Марса. Ученые сообщили, что факты указывают на то, что данное гигантское облачное образование в действительности было частью нашего далекого прошлого. В случае, если наша Солнечная система действительно пересекла столь колоссальную межзвездную структуру, это означает, что Земля подверглась непосредственному воздействию условий межгалактической среды

Важно отметить, что исследовательская работа продолжается. В настоящее время группа ученых использует ИИ-модели для определения приблизительного местоположения Солнца 7 миллионов лет назад, когда произошел очередной скачок концентрации плутония-244 и железа-60. Однако для проведения дополнительного исследования, возможно, придется подождать новых данных от проекта Gaia Европейского космического агентства, направленного на создание максимально точной карты галактики. Мы пока не знаем, насколько велико было влияние холодных межзвездных облаков на климат Земли в прошлом, но в ближайшие годы мы, возможно, получим ответ на этот вопрос.