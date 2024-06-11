Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
«Сверхзаряженные» черные дыры из ранней Вселенной могут объяснить существование темной материи
Ученые Массачусетского технологического института заявили, что первичные черные дыры зародились рядом с еще более экзотическим типом сингулярности, которые до сих пор можно обнаружить.

Когда мы смотрим в бездонную глубину космоса, мы видим лишь малую часть его величия. Звезды, экзопланеты, галактики, туманности, то есть все, что доступно нашему взору, составляет всего 5% Вселенной. Остальные 95% — загадочная темная материя и темная энергия. Знаменитый ученый Стивен Хокинг однажды предположил, что темная материя может представлять собой популяцию крошечных «первичных» черных дыр. Физики из Массачусетского технологического института (MIT) утверждают, что эти гипотетические черные дыры могли оставить неизгладимый след во Вселенной, который мы можем обнаружить в наши дни.

реклама

Главная проблема темной материей заключается в том, что она, как следует из названия, темная. Это означает, что мы не можем обнаружить ее напрямую ни одним известным методом. Единственное, что указывает на ее существование, - гравитационное влияние, которое она оказывает на обычную материю. Экстремальные условия ранней Вселенной могли стать колыбелью для рождения этого таинственного вещества. Хокинг выдвинул теорию, что колоссальное давление, царившее в первые мгновения после Большого взрыва, могло привести к образованию микроскопических областей сверхплотной материи, которые затем схлопнулись в крошечные черные дыры. С тех пор первичные черные дыры "разбежались" по всей Вселенной, став тем, что мы называем темной материей.

Исследование, проведенное в лаборатории MIT, предполагает, что первичные черные дыры могли возникнуть не одни. Помимо них могли возникать еще более мелкие черные дыры, обладающие одним свойством ядерной физики, известным как "цветовой заряд". Эти "заряженные" черные дыры представляли бы собой новый тип материи, который практически мгновенно рассеивался. Однако их влияние на обычную материю может быть обнаружено даже спустя миллиарды лет, что подтвердит гипотезу чёрных дыр как составляющих тёмной материи.


Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, ученые предприняли попытку выяснить, какие вещества могли быть поглощены этими ранними черными дырами. Исследователи Эльба Алонсо-Монсальве и Дэвид Кайзер обратились к теории, известной как квантовая хромодинамика (КХД), чтобы проанализировать активность кварков и глюонов в ранней Вселенной. Эти субатомные частицы являются строительными блоками протонов и нейтронов, но в первую квинтиллионную долю секунды после Большого взрыва образовались миазмы несвязанных субатомных частиц, которые могли быть поглощены первичными черными дырами.

И здесь мы снова возвращаемся к цветовому заряду – заряженному свойству ядерной физики, присущему только свободным кваркам и глюонам. Руководствуясь теорией КХД, исследователи предполагают, что большинство первозданных черных дыр поглощали смесь зарядов, делая их электрически нейтральными. Однако самые маленькие из них могли быть насыщены цветовым зарядом. Хотя они испарились бы примерно через секунду, это было уже в эпоху атомных ядер.

Исследовательская группа полагает, что присутствие заряженных цветом черных дыр в ранней Вселенной могло оставить свой след. "Эти объекты могли бы стать источником уникальных наблюдательных эффектов", - говорит Алонсо-Монсальве. "Они могли бы изменить баланс различных величин, и это то, над чем стоит поразмыслить".

#вселенная #mit #черная дыра #массачусетский технологический институт #темная материя
Источник: news.mit.edu
+
Написать комментарий (0)
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
Ученые нашли в лунной пыли следы взрывов сверхновых
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
7
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
21
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
1
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
162
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
51
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
18
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
20
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
2
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
5

Сейчас обсуждают

Радж Капур
17:26
Мы плохого не выберем, факт.
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:23
Мало погибло - не удовлетворен, но в целом тенденция уже хорошая!
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Радж Капур
17:22
Любой процессор АМД способен сделать из интелбоя кукарекающего петуха.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
Олесь Кука
17:18
Ты охереешь, но 70 лет назад да и 30 лет назад это всё было
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
Смотрю за 404
17:14
Большинство этих флагманов за всю жизнь так и не узнают что такое игры.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
vl
17:13
Увы, уже появляются игры, в которых даже 4070 набирает меньше 50 кадров в 2,5к
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Радж Капур
17:12
Заставить тебя наконец то работать, а не жить у своей бабы на диване, жрать дишик и пить пиво по 100 руб за баклажку.
О Петербургском международном экономическом форуме
Радж Капур
17:11
Во истину, Император велик!
О Петербургском международном экономическом форуме
N1ghtwish
17:10
Что опять наобещали?
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:10
и ты можешь и тебя могут.
О Петербургском международном экономическом форуме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем