Ученые Массачусетского технологического института заявили, что первичные черные дыры зародились рядом с еще более экзотическим типом сингулярности, которые до сих пор можно обнаружить.

Когда мы смотрим в бездонную глубину космоса, мы видим лишь малую часть его величия. Звезды, экзопланеты, галактики, туманности, то есть все, что доступно нашему взору, составляет всего 5% Вселенной. Остальные 95% — загадочная темная материя и темная энергия. Знаменитый ученый Стивен Хокинг однажды предположил, что темная материя может представлять собой популяцию крошечных «первичных» черных дыр. Физики из Массачусетского технологического института (MIT) утверждают, что эти гипотетические черные дыры могли оставить неизгладимый след во Вселенной, который мы можем обнаружить в наши дни.

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Главная проблема темной материей заключается в том, что она, как следует из названия, темная. Это означает, что мы не можем обнаружить ее напрямую ни одним известным методом. Единственное, что указывает на ее существование, - гравитационное влияние, которое она оказывает на обычную материю. Экстремальные условия ранней Вселенной могли стать колыбелью для рождения этого таинственного вещества. Хокинг выдвинул теорию, что колоссальное давление, царившее в первые мгновения после Большого взрыва, могло привести к образованию микроскопических областей сверхплотной материи, которые затем схлопнулись в крошечные черные дыры. С тех пор первичные черные дыры "разбежались" по всей Вселенной, став тем, что мы называем темной материей.

Исследование, проведенное в лаборатории MIT, предполагает, что первичные черные дыры могли возникнуть не одни. Помимо них могли возникать еще более мелкие черные дыры, обладающие одним свойством ядерной физики, известным как "цветовой заряд". Эти "заряженные" черные дыры представляли бы собой новый тип материи, который практически мгновенно рассеивался. Однако их влияние на обычную материю может быть обнаружено даже спустя миллиарды лет, что подтвердит гипотезу чёрных дыр как составляющих тёмной материи.





Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, ученые предприняли попытку выяснить, какие вещества могли быть поглощены этими ранними черными дырами. Исследователи Эльба Алонсо-Монсальве и Дэвид Кайзер обратились к теории, известной как квантовая хромодинамика (КХД), чтобы проанализировать активность кварков и глюонов в ранней Вселенной. Эти субатомные частицы являются строительными блоками протонов и нейтронов, но в первую квинтиллионную долю секунды после Большого взрыва образовались миазмы несвязанных субатомных частиц, которые могли быть поглощены первичными черными дырами.

И здесь мы снова возвращаемся к цветовому заряду – заряженному свойству ядерной физики, присущему только свободным кваркам и глюонам. Руководствуясь теорией КХД, исследователи предполагают, что большинство первозданных черных дыр поглощали смесь зарядов, делая их электрически нейтральными. Однако самые маленькие из них могли быть насыщены цветовым зарядом. Хотя они испарились бы примерно через секунду, это было уже в эпоху атомных ядер.

Исследовательская группа полагает, что присутствие заряженных цветом черных дыр в ранней Вселенной могло оставить свой след. "Эти объекты могли бы стать источником уникальных наблюдательных эффектов", - говорит Алонсо-Монсальве. "Они могли бы изменить баланс различных величин, и это то, над чем стоит поразмыслить".