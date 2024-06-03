Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
Ученые считают, что «удивительно яркая» галактика образовалась всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва.

Согласно заявлению космического агентства НАСА, сделанному на прошлой неделе, космический телескоп имени Джеймса Уэбба достиг выдающегося результата, зафиксировав свет из самой далекой галактики, когда-либо наблюдаемой человеком. Эта галактика, обозначенная как JADES-GS-z14-0, имеет красное смещение на уровне 14,32, превзойдя прежний рекорд удаленности, принадлежавший галактике JADES-GS-z13-0 с красным смещением 13,2. Ученые оценивают, что JADES-GS-z14-0, обладающая поразительной яркостью, сформировалась через 290 миллионов лет после Большого взрыва – события, давшего начало нашей Вселенной.

реклама

Обнаружение галактики JADES-GS-z14-0 стало возможным благодаря использованию инфракрасного инструмента MIRI, входящего в состав оборудования телескопа Уэбба. Благодаря MIRI, телескоп способен регистрировать длины волн видимого диапазона, которые не улавливаются другими ближнеинфракрасными приборами обсерватории. В отличие от большинства наиболее удаленных галактик, проявляющихся как чрезвычайно тусклые объекты, JADES-GS-z14-0 поразила ученых своей яркостью, превосходящей в пять раз показатели галактики JADES-GS-z13-0, прежде считавшейся самой далекой.

«Мы знаем, что эта галактика по своей природе должна быть очень яркой», — заявили космологи НАСА Кевин Хейнлайн и Стефано Карниани. Доцент-исследователь Хейнлайн из Университета Аризоны, был первым, кто обнаружил JADES GS-z14-0, используя имеющиеся данные Уэбба. Позже Карниани подтвердил впечатляющее расстояние до галактики из своей лаборатории в итальянском университете Scuola Normale Superiore.

Исследователи отметили, что интенсивность излучения, исходящего от JADES-GS-z14-0, свидетельствует о колоссальной массе этой галактики, в сотни миллионов раз превышающей массу нашего Солнца. Такое открытие порождает фундаментальный вопрос, ставящий в тупик современную космологию: каким образом за относительно короткий промежуток времени, составляющий менее 300 миллионов лет, в ранней Вселенной смогло зародиться и эволюционировать настолько массивное, крупное и яркое галактическое образование?

Данное изображение, полученное с помощью "Уэбба", помогло специалистам НАСА определить, какие галактики следует изучать дальше с помощью спектроскопических наблюдений. Выделенный фрагмент показывает JADES-GS-z14-0 более подробно. Источник: НАСА.

Ранее в этом году Хейнлайн и его коллеги провели 10 часов, используя спектрограф ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec Уэбба, чтобы проверить расстояние до галактики от обсерватории НАСА. Для этого они изучали спектр галактики, то есть интенсивность испускаемых ею длин волн. Как и в случае с предыдущими галактиками с высоким красным смещением, команда пристально исследовала коротковолновое ультрафиолетовое излучение JADES-GS-z14-0, производимое очень молодыми звездами. Они обнаружили разрыв Лаймана: резкое падение интенсивности коротких волн после прохождения через облака водорода за время длительного путешествия. И действительно, JADES-GS-z14-0 оказалась так далеко, как и предполагалось.

Ученые потратили последние несколько лет на подтверждение того, что самые ранние звезды во Вселенной образовались всего через 200–300 миллионов лет после Большого взрыва. (Некоторые из этих древних звезд до сих пор существуют прямо на краю Млечного Пути.) Поскольку JADES-GS-z14-0, судя по оценкам, образовалась ближе к концу этого временного периода, весьма вероятно, что старейшие небесные объекты Вселенной внесли вклад в формирование этой далекой галактики. Звездные взрывы в конце жизни этих звезд, вероятно, рассеяли водород и кислород - ионизированные газы, благодаря которым JADES-GS-z14-0 выглядит столь яркой.

Однако JADES-GS-z14-0 – нечто большее, чем просто звездное кладбище протяженностью более 1600 световых лет. В этой галактике, по оценкам ученых, содержится великое множество молодых звезд. Хэйнлайн также сообщил Университету Аризоны, что JADES-GS-z14-0 может указать исследователям путь к обнаружению других далеких и пока невидимых галактик. "Обнаружение столь яркого объекта в ничтожно малой области наблюдаемой Вселенной наводит на мысль, что в еще не исследованных уголках космоса скрывается великое множество аналогичных галактических систем, все еще ждущих своего открытия", - высказал предположение ученый.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #большой взрыв
Источник: blogs.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
Reuters: Boeing и NASA планируют первый пилотируемый полёт космического корабля Starliner на 5 июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
16
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
18
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
7
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
2
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
14
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
5
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Google представила 7 новых функций для Android
+
Изображения обнаженной натуры, созданные ИИ, вызвали много проблем в школах США
+
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
23
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
92
Как снизить риски при получении интернет-заказов
8
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
5
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
+
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
+

Сейчас обсуждают

Андрей Кузнецов
19:37
Пока не понятно, но скорее всего такие планы есть, в этих делах думают на десятилетия вперед
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
El Grechko
19:36
Объясняю. Смурф - это левый аккаунт в онлайн игре. Также можно назвать ботом. Тут их иногда называют твинками, но проблема в том, что твинк - это лгбт, так что я использую более мягкий термин.
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Андрей Кузнецов
19:34
Приглашайте Чубайса, он поможет, он в этих делах ас, как раз сейчас не сильно занят
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Maximus Autismus
19:32
Заглот надо было в канистре собирать. Даже гаражные кузьмичи умнее тебя.
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Андрей Богданов
19:32
Па факту нужно понимать данный жанр и как в нем все устроено. В даном случае победила дамочка. Победила с точки зрения пиара и привлечения внимания. Многие в инете так делают. Подходишь такой себе к б...
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Андрей Богданов
19:28
Девушка это девушка, а девственица это девочка.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Кекес
19:27
Сначала будет дознаватель, который как то попроще, чтоб вы точно поняли, объяснит что вы не сильно умные и следователю дело передано не будет )
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Alexander Bekker
19:18
В другом месте нельзя опускать? Обязательно нужно превращать сайт в филиал свинарника? Уже везде этим говном насрано. Переименуйте тогда сайт в hohlov.net, один хрен новостей по железу уже днём с огнё...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Yilec
19:12
Это то самое чучело которое рассуждало на тему, - "сколько нужно таурусов, чтобы снести Крымский мост". Можно только пожелать ему **й в ср**у, чтобы голова не шаталась.
Германия разрешила ВСУ применять ЗРК Patriot над Россией
Кекес
19:11
Вы не поняли, он (она?) не просто экономист, а мамин экономист, ну и мамин пирожок, по совместительству.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем