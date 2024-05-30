Компания Precision Neuroscience утверждают, что ее мозговой имплант менее инвазивный, чем у Neuralink.

Идет бурное развитие технологий, направленных на то, чтобы сделать возможным управление компьютером силой мысли. Многие компании работают над созданием имплантируемых мозговых чипов, которые позволят реципиентам управлять компьютером одними лишь мыслями. Однако безопасность подобных имплантов по-прежнему вызывает беспокойство. Компания Precision Neuroscience объявила о проведении рекордного по масштабам испытания своего минимально инвазивного интерфейса "мозг-компьютер" (BCI). Малоизвестная компания, основанная бывшими инженерами Neuralink, заявила, что в ходе последнего эксперимента им удалось получить данные с человеческого мозга с помощью 4096 электродов, что стало значительным шагом на пути к созданию жизнеспособного продукта.

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По данным Precision Neuroscience, испытания проводились в системе здравоохранения Mount Sinai в Нью-Йорке в рамках плановой операции на головном мозге. В апреле 2024 года пациенту была сделана операция по удалению опухоли. После того, как хирургическая бригада завершила процедуру, команда Precision Neuroscience временно имплантировала четыре микроэлектродные матрицы, каждая из которых содержит 1024 электрода, что в сумме составляет рекордное количество — 4096.

Инженеры компании разработали новый кортикальный интерфейс Layer 7, который является модульным и масштабируемым, что позволяет врачам добавлять в него несколько блоков - в данном случае четыре. Во время контакта электродов с головным мозгом пациента они фиксировали большой объем информации с участка площадью восемь квадратных сантиметров, известного граница двигательного и сенсорного участка коры головного мозга. В компании Precision Neuroscience утверждают, что эти данные являются ключом к созданию технологии, которая позволит имплантам считывать и понимать намерения пользователя.

В отличие от Neuralink, компания Precision Neuroscience разработала свои имплантаты неинвазивными. Микроэлектроды контактируют с тканью мозга, но не проникают в нее. Компания Neuralink Илона Маска разработала BCI, в котором гибкие провода проникают на несколько миллиметров в мозг, что неизбежно приводит к некоторому его повреждению. При этом неизвестно, как долго эти электроды продержатся на своем месте. У первого испытуемого Neuralink уже возникли проблемы с устройством после того, как большинство электродов оторвались от мозга.

Интерфейс Layer 7. Источник: Precision Neuroscience

Компания Precision Neuroscience была основана соучредителем Neuralink Беном Рапопортом, который намекнул, что причиной его ухода стали проблемы с безопасностью в Neuralink. Учитывая появившиеся проблемы Neuralink с электродами, объем кортикальных данных, передаваемых по каналу, жизненно важен для интерфейса. Специалисты компании Precision считают, что для сбора достаточного объёма данных достаточно простого контакта с поверхностью мозга. Цель нового проекта заключается в том, чтобы научиться преобразовывать мысли в движения курсора, что позволит людям с дегенеративными заболеваниями или травмами позвоночника общаться и работать на компьютере.

Кортикальный интерфейс Layer 7 предназначен для имплантации через небольшой разрез, тогда как операция с роботом Neuralink требует гораздо более крупного отверстия. Компания Precision Neuroscience также утверждает, что ее BCI-электроды можно безболезненно извлекать из мозга в любой момент. Это было 14-е испытание BCI-интерфейса компании Precision, проведенное в живых организмах. В настоящее время компания прогнозирует, что ее продукт выйдет на рынок уже в следующем году.