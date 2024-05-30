Только один из 14 взрослых использует ChatGPT в 6 опрошенных странах, где чат-боты, похоже, имеют самую сильную позицию.

Исходя из количества новостей и рекламы в интернете, может показаться, что чат-боты на базе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, используются повсюду, но так ли это на самом деле? Несмотря на ажиотаж – регулярные обновления моделей, скандалы и множество странных применений – чат-боты с искусственным интеллектом используются реже, чем нас пытаются убедить. Новое исследование показывает, что большинство возрастных групп пренебрегают использованием чат-ботов в своей повседневной жизни и что удивительно, большая часть населения никогда о них не слышала.

реклама

В исследовании, проведенном Институтом Рейтера при Оксфордском университете, изучались мнения и опыт использования чат-ботов среди 12 217 человек в Аргентине, Дании, Франции, Японии, Великобритании и США. Исследователи попросили респондентов указать, насколько хорошо они знакомы с многочисленными чат-ботами на базе искусственного интеллекта, включая ChatGPT, Gemini от Google, Copilot от Microsoft, Grok от Илона Маска и My AI от Snapchat. Хотя ChatGPT оказался самым узнаваемым чат-ботом (около 50% опрошенных заявили, что слышали об этом инструменте), почти треть выборки респондентов вообще не узнали ни одного чат-бота.

ChatGPT также является наиболее широко используемым чат-ботом: его используют в два-три раза чаще, чем другие чат-боты во всех шести странах. Тем не менее, только 1% респондентов в Японии указали, что они «часто» используют чат-ботов. Этот показатель вырос до 2% во Франции и Великобритании, затем до 7% в США. Большинство респондентов заявили, что используют ChatGPT для получения необходимой информации, генерации медиафайлов или просто экспериментирования с возможностями чат-бота. Во всех странах, кроме Аргентины, респонденты, как правило, использовали чат-ботов в личной жизни чаще, чем на работе или в школе.

Поскольку каждый четырнадцатый взрослый (в лучшем случае) регулярно использует чат-боты, становится ясно, что такие инструменты, как ChatGPT, не нашли такого широкого применения, какого можно было бы ожидать. "Почти два года шумихи, политических дискуссий и широкого освещения в СМИ не помогли технологическим компаниям", - пишут исследователи. Тем не менее, исследование показало, что чат-боты с искусственным интеллектом были наиболее популярны среди людей в возрасте от 18 до 24 лет. Эта демографическая группа, по-видимому, с большей вероятностью будет определять долгосрочное внедрение и адаптацию технологии искусственного интеллекта, чем любая другая возрастная группа, как в качестве потребителей, так и в качестве разработчиков. Если они станут фанатами чат-ботов, возможно, постепенно к ним присоединится и остальной мир.

«Вокруг искусственного интеллекта задействованы многие влиятельные силы, и присутствует много ажиотажа — зачастую позитивный маркетинг, но иногда и чрезмерно пессимистические предупреждения о возможных будущих рисках, которые даже могут отвлечь нас от уже имеющихся проблем», — пишет команда исследователей. «Но существует также фундаментальный вопрос о том, как будет общественность в целом реагировать на разработку этого семейства продуктов. Будет ли это похоже на блокчейн, виртуальную реальность и Web3? Все они продвигаются с большим размахом, но пока не находят широкого отклика. Или это будет больше похоже на Интернет, поиск и социальные сети — разрекламированные, да, но также быстро ставшие частью повседневного медиапотребления миллиардов людей".