Обе проблемы исчезают после того, как пользователи удаляют или отключают блокировщики рекламы.

Затянувшееся противостояние YouTube с блокировщиками рекламы вышло на новый уровень. В понедельник пользователи начали сообщать о сбоях в видеоплеере YouTube, таких как отключение звука и автоматический переход к концу видеоряда. На данный момент неизвестно, является ли это странное поведение видеоплеера намеренным или побочным результатом действия блокировщика рекламы, но одно можно сказать точно, оно происходит только тогда, когда пользователи задействуют блокировщик рекламы.

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На сабреддите r/YouTube полно сообщений о случайных заглушениях звука, которые исчезают, когда блокировщики рекламы (особенно те, что встроены в Firefox и Opera) выключены. В одном посте утверждается, что при воспроизведении видео через Opera GX звук проигрывается только в первые полсекунды, а затем полностью пропадает, в то время как визуальная составляющая продолжает воспроизводиться. В ещё одно посте, описывающем ту же проблему, говорится, что пользователь смог восстановить звук, только активно перемещая ползунок громкости. "Когда у меня включен блокировщик рекламы, звук проигрывается одну секунду, а затем становится тихим", - говорится в третьем посте. "Я отключаю блокировщик рекламы, и всё внезапно начинает работать нормально".

По сообщениям других пользователей, при запуске любого видеоролика на YouTube, он сразу же перескакивает к концу видеоряда. В одном примере, размещенном на Reddit, видео воспроизводится примерно одну секунду, а затем сайт сразу предлагает перейти к другим видеороликам, которые традиционно отображаются в конце воспроизведения.

Хотя Google пока не прокомментировала ни одну из этих проблем, широко известно, что компания агрессивно наказывает пользователей, пытающихся избежать рекламы на YouTube. С мая 2023 года, когда YouTube начал проводить эксперименты с инициативой против блокировщиков рекламы, он отключал видео и замедлял воспроизведение для пользователей с установленными блокировщиками или специальными браузерами. Ранее в этом году бренд даже выступил против сторонних медиаплееров, созданных для обхода рекламы, вызывая проблемы с буферизацией и ошибки в контенте для тех, кто использовал VLC, NewPipe, AdGuard и другие программы.

Настойчивость YouTube в подавлении блокировщиков рекламы служит продвижению сервиса YouTube Premium, взимающего с пользователей 13,99 доллара в месяц за просмотр видео без рекламы. По мнению большинства пользователей, Google выставила слишком высокую цену на одну услугу, и как заметил один один пользователь соцсети X, многие предпочли бы "платить за премиальный блокировщик рекламы, способный блокировать рекламу на YouTube и других сайтах", чем платить за YouTube Premium, который удаляет рекламу только на YouTube. Таким образом, противостояние блокировщиков рекламы с YouTube продолжается.

На данный момент существует несколько нетрадиционных решений, позволяющих пользователям блокировщиков рекламы снова получить доступ к контенту YouTube. Расширение для браузера под названием Ad Speedup якобы позволяет пользователям «смотреть» рекламу на высокой скорости, в 16 раз превышающей обычную. По данным ресурса Android Police, установка VPN-соединения с Албанией (страной, язык которой не поддерживается рекламной платформой Google) позволяет просматривать видео без рекламы на компьютерах и мобильных устройствах.