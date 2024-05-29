Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
YouTube ужесточает борьбу с блокировщиками рекламы, теперь отключается звук и перематывается видео
Обе проблемы исчезают после того, как пользователи удаляют или отключают блокировщики рекламы.

Затянувшееся противостояние YouTube с блокировщиками рекламы вышло на новый уровень. В понедельник пользователи начали сообщать о сбоях в видеоплеере YouTube, таких как отключение звука и автоматический переход к концу видеоряда. На данный момент неизвестно, является ли это странное поведение видеоплеера намеренным или побочным результатом действия блокировщика рекламы, но одно можно сказать точно, оно происходит только тогда, когда пользователи задействуют блокировщик рекламы.

реклама

На сабреддите r/YouTube полно сообщений о случайных заглушениях звука, которые исчезают, когда блокировщики рекламы (особенно те, что встроены в Firefox и Opera) выключены. В одном посте утверждается, что при воспроизведении видео через Opera GX звук проигрывается только в первые полсекунды, а затем полностью пропадает, в то время как визуальная составляющая продолжает воспроизводиться. В ещё одно посте, описывающем ту же проблему, говорится, что пользователь смог восстановить звук, только активно перемещая ползунок громкости. "Когда у меня включен блокировщик рекламы, звук проигрывается одну секунду, а затем становится тихим", - говорится в третьем посте. "Я отключаю блокировщик рекламы, и всё внезапно начинает работать нормально".

По сообщениям других пользователей, при запуске любого видеоролика на YouTube, он сразу же перескакивает к концу видеоряда. В одном примере, размещенном на Reddit, видео воспроизводится примерно одну секунду, а затем сайт сразу предлагает перейти к другим видеороликам, которые традиционно отображаются в конце воспроизведения.

Хотя Google пока не прокомментировала ни одну из этих проблем, широко известно, что компания агрессивно наказывает пользователей, пытающихся избежать рекламы на YouTube. С мая 2023 года, когда YouTube начал проводить эксперименты с инициативой против блокировщиков рекламы, он отключал видео и замедлял воспроизведение для пользователей с установленными блокировщиками или специальными браузерами. Ранее в этом году бренд даже выступил против сторонних медиаплееров, созданных для обхода рекламы, вызывая проблемы с буферизацией и ошибки в контенте для тех, кто использовал VLC, NewPipe, AdGuard и другие программы.

Настойчивость YouTube в подавлении блокировщиков рекламы служит продвижению сервиса YouTube Premium, взимающего с пользователей 13,99 доллара в месяц за просмотр видео без рекламы. По мнению большинства пользователей, Google выставила слишком высокую цену на одну услугу, и как заметил один один пользователь соцсети X, многие предпочли бы "платить за премиальный блокировщик рекламы, способный блокировать рекламу на YouTube и других сайтах", чем платить за YouTube Premium, который удаляет рекламу только на YouTube. Таким образом, противостояние блокировщиков рекламы с YouTube продолжается.

На данный момент существует несколько нетрадиционных решений, позволяющих пользователям блокировщиков рекламы снова получить доступ к контенту YouTube. Расширение для браузера под названием Ad Speedup якобы позволяет пользователям «смотреть» рекламу на высокой скорости, в 16 раз превышающей обычную. По данным ресурса Android Police, установка VPN-соединения с Албанией (страной, язык которой не поддерживается рекламной платформой Google) позволяет просматривать видео без рекламы на компьютерах и мобильных устройствах.

#youtube #блокировщик рекламы
Источник: androidpolice.com
+
Написать комментарий (0)
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
Пользователи сталкиваются с новым механизмом противодействия блокировщикам рекламы на YouTube
YouTube дал возможность проходить игры прямо на сайте всем желающим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
7
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
4
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
3
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
1
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
2
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Электрокары из-за усиленного износа шин на 30% больше загрязняют воздух, чем автомобили с ДВС
+
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Стали известны ключевые особенности системы камер флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
35
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
69
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
61
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
2
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
5
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
3
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
5

Сейчас обсуждают

Alex Z
15:59
это как бомжи в сша и канада? спасибо, но нет.
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Культовый
15:58
Чего только бичи не придумают, чтобы оправдать свою несостоятельность.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Alex Z
15:58
что бы у таких как ты горело
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Андрей Жуков
15:57
«Бедность не порок» (первоначальное название «Гордым Бог противится») А.Н.Островский
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
JoshuaBrains
15:57
Пользуюсь Udio и проблем не знаю
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
George Ivanov
15:56
Ну пипец!!! Повышенная испаряемость... Так ведь если это не крекинг процесс то у 92 го априори испаряемость ВЫШЕ. И на чем ездить зимой? Не понимаю???
АвтоВАЗ официально рекомендует бензин АИ-95 для Lada Niva и Lada Granta
D_side by RT
15:55
Лучшее сравнение, бу карта за 24к и новая за 85-110к
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Данияр Омаров
15:53
В тестах OCCT ошибка совместимости памяти ram и процессора через 10 минут теста
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
Alex Z
15:53
терпилы заносящие бабло в стим должны страдать.
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Данияр Омаров
15:53
Всем привет, у меня так же 192гб озу проблема при нагрузке процессора на 100% в Corona renderer иногда выходит синий экран на материнки ошибка С5. Модель памяти G.SKILL Trident Z5 серии Neo RGB (AMD E...
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем