Компания также добавит аббревиатуру ‘AI’ к названиям своих процессоров.

Одной из первых жертв от наплыва компьютеров с искусственным интеллектом, которые должны появиться позднее в этом году, станет Windows 10. В новом отчете говорится, что AMD прекратит выпускать драйвера для "устаревшей" операционной системы сразу после выхода новой процессорной платформы Zen 5 в конце текущего года. Данная новость как раз совпадает с печальным событием для миллионов пользователей, а именно тем, что Windows 10 приближается к окончательному сроку прекращения поддержки в 2025 году о чем сообщалось несколько месяцев назад.

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Информация о планах AMD поступила от пользователя китайского форума, якобы работающего в Lenovo. По всей видимости, компания AMD полностью сосредоточена на внедрении искусственного интеллекта в Zen 5, который встроен в голосовой помощник Copilot операционной системы Windows 11 и недоступен в Windows 10. По данным TechSpot, китайский пользователь сообщил, что Zen 5 предложит 10-процентное увеличение IPC (количества инструкций за такт), а поддержка Windows 10 будет прекращена, начиная с мобильных процессоров Zen 5 Strix Point. Это будут мобильные процессоры AMD Zen 5 с графическим ядром RDNA 3+, которые, вероятно, заменят мобильные процессоры Zen 4 8000 серии.

Ожидается, что гибридные процессоры Strix Point появятся позднее в этом году и, вероятно, станут первыми процессорами Zen 5, а за ними последуют чипы для настольных ПК.

В отчете говорится, что основной причиной для решения AMD является сосредоточение внимания на производительности искусственного интеллекта в процессорах Zen 5, что невозможно сделать в устаревшей операционной системе, такой как Windows 10. На прошлой неделе мы также узнали о некоторых планах AMD, когда компания Asus по ошибке опубликовала название нового процессора AMD Strix Point. Этот 12-ядерный процессор был указан как Ryzen AI 9 HX170, что сильно напоминает текущую схему наименований Intel, включающую процессоры Core Ultra 9 185H. Ожидается, что AMD также добавит "AI" к названиям своих настольных процессоров, делая ставку на брендинг с искусственным интеллектом для будущих решений.

Официальная поддержка Windows 10 окончательно прекратится 14 октября 2025 года, и, поскольку эта операционная система все еще используется до 70% пользователей, будет интересно наблюдать за последствиями. Из-за более строгих требований к аппаратному обеспечению не все пользователи смогут; предполагается, что до 240 миллионов компьютеров могут оказаться непригодными и быть отправленными на свалки. Учитывая сложившуюся ситуацию, нежелание AMD продолжать поддерживать Windows 10 вполне объяснимо, а если учесть, что компания уделяет особое внимание производительности искусственного интеллекта, то это решение, безусловно, имеет финансовый интерес.