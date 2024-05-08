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Fantoci
Компания Боинг опять отменила запуск Starliner из-за «жужжания» в двигателе ракеты
Неисправный клапан вынудил НАСА отменить запуск в понедельник, но вполне возможно, что Starliner сможет отправиться в космос позже на этой неделе.

У компании Боинг (Boeing) опять проблемы — космический корабль Starliner должен был прямо сейчас находиться на пути к Международной космической станции (МКС), но вместо этого он по-прежнему находится на Земле. НАСА, Боинг и United Launch Alliance (ULA) отменили запуск ракеты-носителя поздно вечером в понедельник (6 мая) из-за неисправного клапана. Однако, по мнению экспертов, в этот раз Boeing не при чем.

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В понедельник вечером ракета ULA Atlas V была заправлена и готова к запуску, а экипаж уже был готов к путешествию на орбиту. Однако инженеры обнаружили проблему с клапаном сброса кислорода ракеты на верхней ступени Centaur, соединенной со Starliner. Генеральный директор United Launch Alliance Тони Бруно рассказал CNN, что такие клапаны иногда переходят в состояние, похожее на "жужжание", когда они быстро открываются и закрываются. Команда инженеров не могла гарантировать правильную работу клапана, поэтому было принято решение отменить запуск.

НАСА сообщило, что астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор благополучно покинули корабль и вернулись в жилой отсек. Обеспечив безопасность экипажа, команда инженеров включила соленоид, чтобы закрыть клапан. Это прекратило жужжание, и клапан начал работать нормально. По всей видимости это стандартная процедура при такой неисправности, но команде все равно придется провести дополнительную диагностику.

Данный клапан регулирует давление в баке с жидким кислородом в верхней ступени Centaur. Он рассчитан на 200 000 циклов открытия-закрытия, чего должно быть более чем достаточно для одноразовой ракеты. Однако есть опасения, что жужжание было вызвано из-за бракованного клапана или неправильного подсоединения при сборке. К сожалению, в Centaur нет датчиков для мониторинга подобных ситуаций. Инженеры ULA анализируют данные акселерометров с датчиков двигателей Centaur, чтобы определить, сколько раз сработал клапан.


Существует два возможных сценария развития событий. В случае подтверждения работоспособности клапана ULA, NASA сохраняет открытым стартовое окно на эту пятницу (10 мая), что позволит Starliner добраться до МКС всего на несколько дней позже. Однако, если клапан неисправен и его потребуется заменить, ракету отправят обратно на завод для ремонта. В этом случае запуск будет перенесен на воскресенье или позже, в зависимости от того, как быстро будут выполнены работы. Более подробную информацию вы можете узнать просмотрев видеозапись пресс-конференции, которая состоялась после запуска ракеты.

У компании Боинг было много проблем со Starliner, включая проблемы с клапанами, которые сорвали предыдущие попытки запуска. Однако на этот раз это не проблема Боинга. Теперь ответственность за работоспособность ракеты-носителя лежит на ULA, но хорошая новость заключается в том, что Atlas V — очень надежная ракета. С 2002 года ракета Atlas V совершила 99 успешных запусков без единой аварии.

Компания Боинг надеялась начать первые полеты по программе коммерческих космических перевозок НАСА несколько лет назад, но пандемия и проблемы со Starliner привели к многочисленным задержкам. Тем временем SpaceX уже совершила четыре успешных потела по ротации экипажа на МКС, значительно опередив Боинг. Даже если Боинг сможет завершить этот финальный испытательный полет, у нее в запасе останется всего шесть запусков на МКС. НАСА планирует прекратить эксплуатацию МКС в конце этого десятилетия, что ставит будущее Starliner под большой вопрос.

#наса #boeing #boeing starliner
Источник: edition.cnn.com
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НАСА отложило запуск Starliner к МКС до середины мая
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