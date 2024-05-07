Генеральный директор одной из ведущих мировых компаний по разработке искусственного интеллекта, заявил, что следующая версия GPT-5 затмит всех конкурентов.

В недавнем интервью MIT Technology Review генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, как будет выглядеть будущее, когда системы на базе искусственного интеллекта станут неотъемлемой частью нашей жизни.

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Генеральный директор компании, лидирующей в области разработки искусственного интеллекта, начал интервью со слов о том, что ИИ-инструменты вытеснят смартфоны, став самой необходимой технологией в нашей повседневной жизни. По его словам, возможности искусственного интеллекта станут настолько обширными, что он будет ощущаться как "невидимый помощник", который всегда готовый прийти на помощь. Алтман описал идеальное ИИ-приложение как "сверхкомпетентного коллегу, знающего абсолютно всё о моей жизни, каждое электронное письмо, каждый разговор, который у меня когда-либо был, но при этом не воспринимающегося как продолжение меня самого".

Кроме того, искусственный интеллект такого уровня сможет брать на себя задачи, выходящие за рамки его известных возможностей, терпеть неудачи и затем возвращаться к пользователю с уточняющими вопросами. Ответы пользователя на эти вопросы станут основой для его второй попытки выполнить задачу. А что же станет "сердцем" этого нового невероятного ИИ? Альтман считает, что для его мобильного использования может даже не потребоваться специальное аппаратное обеспечение, поскольку новое ИИ-приложение сможет просто обращаться к облачным хранилищам.

В этом же интервью Альтман назвал нынешнюю версию ChatGPT и другие продукты OpenAI «довольно примитивными» по сравнению с тем, что ждет нас в будущем. Он заверил, что следующая модель GPT не будет такой. Когда его спросили, когда OpenAI выпустит GPT-5, он уклончиво ответил коротким "Да".