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Fantoci
Анонсирован чип AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм процесс TSMC, поддержка PCIe 6.0, 12-канальная DDR5
Новый процессор AmpereOne-2 от Ampere Computing будет иметь до 192 ядер, а AmpereOne-3 — 256 ядер, поддерживать PCIe 6.0 и многое другое.

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Примерно год назад компания Ampere Computing представила свой первый серверный процессор AmpereOne, но американская компания решила не останавливаться на достигнутом успехе и анонсировала следующие поколения процессоров — AmpereOne-2 и AmpereOne-3. Согласно последним слухам, AmpereOne-3 будет предлагаться с впечатляющими 256 ядрами.

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AmpereOne первого поколения оснащен 192 физическими ядрами, имеет тепловой пакет (TDP) 350 Вт и поддерживает 8-канальную память DDR5, благодаря чему он является серьезным конкурентом для чипов Intel Xeon и AMD EPYC. Теперь же мы узнали первые подробности о AmpereOne-2 и AmpereOne-3. К тому же издание The Next Platform поделилось эксклюзивной информацией: компания Ampere сейчас готовится к выпуску процессора второго поколения AmpereOne-2.

Новые процессоры AmpereOne-2 будут иметь обновленную архитектуру ядра "A2" и поддерживать 12-канальную память DDR5 для достижения более высокой производительности. Ampere Computing утверждает, что в процессоре следующего поколения AmpereOne-2 будет на 33% больше контроллеров памяти DDR5 (12 каналов против 8 нынешних), что обеспечит 50% прирост пропускной способности памяти и значительное повышение быстродействия.

Немного позже мы увидим AmpereOne-3 — процессор третьего поколения от Ampere Computing, который будет иметь до 256 ядер и производиться по новейшему 3-нанометровому техпроцессу TSMC, но при этом будет состоять из чиплетов. Как сообщается, новые процессоры Ampere будут использовать архитектуру с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 6.0 – крайне важного для систем искусственного интеллекта. Процессоры также получат поддержку 12 контроллеров памяти DDR5.

По словам генерального директора Ampere в интервью The Next Platform, Ampere Computing стремительно развивает свои вычислительные технологии. Новая архитектура наделена широким спектром облачных возможностей, ориентированных на максимальную производительность огромного количества ядер. С каждой новой ревизией чипа компания планирует внедрять революционные изменения в архитектуру ядер процессоров, принося массу инноваций в каждое последующее поколение своих решений.

Он также добавил: "Таким образом, вы увидите более высокую производительность и значительно повышенную энергоэффективность, множество новых функций, таких как усовершенствования в сфере безопасности, которые будут реализованы на уровне микроархитектуры. Но мы также многое сделали, чтобы гарантировать стабильно высокую производительность на всех процессорах AmpereOne. Мы также принимаем концепцию чиплетов для этой 256-ядерной конструкции, что является следующим важным шагом. Чиплеты играют значительную роль в нашей стратегии".

#pcie 6.0 #ampereone-3 #ampere computing #ampereone-2
Источник: wccftech.com
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Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
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