Впервые с ноября космический аппарат НАСА отправил полезные данные о исправности и состоянии своих бортовых инженерных систем.

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА, отвечающие за «Вояджер-1», наконец получили долгожданные хорошие новости от стареющего космического аппарата. С прошлого года космический аппарат не мог передавать на Землю ценные научные данные из-за сбоя в компьютере подсистемы лётных данных (FDS). В начале этой недели команда инженеров сообщила, что обходной путь для перераспределения данных в памяти "Вояджера" сработал, и космический аппарат начал передавать первые читаемые инженерные данные с ноября 2023 года. Возобновление передачи научных данных позволит продлить работу устаревшего зонда.

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«Вояджер-1» был запущен 46 лет назад, поэтому неудивительно, что космический аппарат немного износился. Команде "Вояджера" удалось сохранить работоспособность зонда, хотя некоторые из его наиболее энергоемких инструментов пришлось отключить за эти годы. Тем не менее "Вояджер-1" и его близнец "Вояджер-2" продолжают передавать бесценные научные данные из-за пределов нашей Солнечной системы. Это единственный действующий космический корабль из когда-либо покинувших Солнечную систему. Таким образом, потеря научных данных с «Вояджера-1» в конце 2023 года стала ударом по исследованиям НАСА в дальнем космосе.

В марте Лаборатория реактивного движения отправила зонду команду «проверки», и в ответ был получен полный отчет из памяти FDS. Ранее в этом месяце НАСА использовало эти данные для выявления проблемы — повреждения данных, затронувшего один чип, на долю которого приходится около 3% общей памяти FDS. FDS — один из трех компьютеров на зондах «Вояджер», отвечающий за упаковку научных и инженерных данных, прежде чем они будут переданы на Землю через сеть дальнего космоса. Поэтому не существует ни одного способа обойти этот компьютер при общении с зондом.

К тому же невозможно восстановить поврежденный чип памяти, находясь за миллиарды километров, поэтому единственным вариантом является перемещение важных программ в другую часть компьютера. Однако есть одна загвоздка. По данным НАСА, в FDS недостаточно свободных мощностей для перемещения всего кода. Тем не менее у инженеров "Вояджера" есть надежда. Сейчас они работают над устранением проблемы и начали с инженерных данных. Они перенесли этот код на другой чип, что заняло несколько дней из-за 45-часового цикла отправки каждой команды и получения ответа. Данная кропотливая работа была проделана не зря, "Вояджер-1" передал первые читаемые инженерные данные с конца 2023 года.

Компьютер "Вояджера" FDS выполняет функцию сжатия данных перед отправкой на Землю. Фото: НАСА





Команда инженеров Вояджера теперь видит решение проблемы к восстановлению научных операций. Хотя места для перемещения всех программ сейчас недостаточно, должна быть возможность разделить код на секции и разбросать их по памяти компьютера. Это потребует изменения кода, чтобы разрозненные блоки кода по-прежнему могли работать как единое целое. Им также необходимо обновить ссылки на расположение этих программ в других частях памяти FDS.





Лаборатория реактивного движения ожидает, что реорганизация данных займет несколько недель, но по ее окончании «Вояджер-1» снова сможет отправлять домой бесценные научные данные. Каждый час на счету, ведь возраст «Вояджера-1» уже 46 лет. Этот космический корабль может выйти из строя в любой момент, ведь уровень заряда продолжает падать. В ближайшие несколько лет радиоизотопные термоэлектрические генераторы могут оказаться неспособными питать ни один прибор.