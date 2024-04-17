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Fantoci
НАСА отказывается от нынешней миссии по возвращению образцов с Марса и будет разрабатывать ее с нуля
В конечном итоге НАСА согласилось с мнением экспертов, которые утверждали, что миссия слишком дорогая и медленная.

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Агентство НАСА подготовило обновленную информацию о миссии «Возвращение образцов с Марса» (MSR), и новости оказались неутешительными. Будущую миссию ждут серьезные изменения, но пока никто не знает, какие именно. Такая неопределенность вызывает наибольшее беспокойство в научном сообществе. Специалисты НАСА признали все недоработки, выявленные в докладе независимой экспертной комиссии прошлого года, и заявили, что полностью переработают миссию с целью более быстрой и экономичной доставки образцов.

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По словам администратора НАСА Билла Нельсона, эта миссия будет одной из самых сложных из когда-либо предпринимавшихся агентством. Текущий подход к доставке марсианских образцов на Землю оказался громоздким и плохо спланированным. "Дело в том, что бюджет в 11 миллиардов долларов слишком велик, а возвращение образцов в 2040 году - слишком отдаленная перспектива", - заявил Нельсон. Миссия MSR важна, однако НАСА не желает рисковать задержками или отменой других дорогостоящих проектов, таких как запланированная миссия Dragonfly к спутнику Сатурна Титану.

В настоящее время космическое агентство ищет «инновационные решения» для возвращения программы на правильный путь. Пока специалисты на Земле размышляют над оптимизацией миссии MSR, марсоход Perseverance продолжает активно собирать образцы марсианского грунта, помещая их в специальные контейнеры для будущего отправления на нашу планету. Он даже организовал склад образцов для будущей посадки аппарата MSR.

Первоначально НАСА надеялось потратить всего 8 миллиардов долларов на миссию по возвращению образцов и запустить ее на несколько лет раньше, но на этапе планирования всплыло слишком много неучтенных факторов. Миссия MSR предусматривала несколько запусков ракет с участием орбитальных аппаратов, посадочных модулей, марсоходов и даже вертолетов. До последних изменений НАСА планировала запуск посадочного модуля с новым марсоходом для сбора образцов. Позднее этот вариант заменили двумя вертолетами типа Ingenuity, которые должны были бы собирать контейнеры с образцами совместно с самим Perseverance. Затем образцы планировалось запустить на орбиту Марса с помощью микро-ракеты, где их должен был бы подобрать космический возвращаемый аппарат, подготовленный Европейским космическим агентством (ESA).

В данный момент марсоход Perseverance собирает образцы грунта для будущей миссии MSR. Фото: НАСА/Лаборатория Реактивного Движения-Калифорнийский Технологический Институт.


Хотя старый план миссии был довольно сложным, в нем не было ничего избыточного. Контейнеры с образцами находятся на поверхности Марса, поэтому их необходимо забрать, вернуть на орбиту и доставить на Землю в целости и сохранности. Теперь НАСА предстоит придумать более дешевый и быстрый способ выполнить эту задачу, и может пройти год или больше, прежде чем мы узнаем, что именно они придумают.

По словам Нельсона, агентству потребуется оставшаяся часть этого и следующего года на полную переработку миссии. Планируется использовать комбинацию проверенных технологий и инновационных идей, характер которых пока не раскрывается. НАСА будет запрашивать проектные предложения у частных компаний, способных обеспечить доставку образцов на Землю в 2030-х годах. "Наши следующие шаги позволят переформатировать эту передовую миссию и получить революционные научные данные с Марса, пролив свет на происхождение и эволюцию Марса, нашей Солнечной системы и жизни на Земле", - сказала Никки Фокс, заместитель администратора Научного управления миссий НАСА.

#космос #наса #вселенная #марс #марсоход perseverance
Источник: nasa.gov
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