Основатель Microsoft Билл Гейтс принял участие в подкасте с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, чтобы обсудить развитие искусственного интеллекта и последствия применения этой технологии.





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Наступила эпоха инструментов, работающих на основе искусственного интеллекта, и учитывая впечатляющие возможности новой технологии, многие специалисты начали беспокоиться о сохранении своего рабочего места. Известный во всем мире миллиардер также выразил беспокойство и заявил, что есть все основания для таких опасений.

Благодаря таким инструментам, как ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft, многие люди во всем мире обеспокоены тем, что индивидуальные приложения на базе искусственного интеллекта сделают их должности в компаниях неактуальными, поскольку компания просто возьмет на вооружение инструмент на базе искусственного интеллекта, который будет выполнять всю работу за них. Во многих из этих случаев инструменты на базе искусственного интеллекта будут выполнять работу гораздо эффективнее, без жалоб, без выходных и будут стоить гораздо меньше, чем наем человека.

По всем этим и многим другим причинам люди обеспокоены влиянием инструментов искусственного интеллекта на биржу труда. Оказывается, опасения испытывают не только обычные работники, но и основатель Microsoft Билл Гейтс боится стать ненужным. В новом выпуске подкаста «Не ставь меня в тупик» (Unconfuse Me) известный миллиардер беседовал с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и рассказал, что изначально скептически относился к искусственному интеллекту и не верил, что он будет развиваться так быстро. Он заявил, что «не ожидал, что ChatGPT станет настолько хорошим».





«Меня очень воодушевляет то, что я хорошо разбираюсь в борьбе с малярией, ее искоренением и привлечении талантливых людей и ресурсов к этой проблеме», - сказал Гейтс. Но когда машина скажет мне: «Билл, иди играй в пиклбол, а я займусь ликвидацией малярии. Ты думаешь слишком медленно», - это с философской точки зрения немного сбивает с толку», - пошутил он.