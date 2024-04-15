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Fantoci
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
Система управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта для круизных лайнеров от Alfred Maritime призвана помочь владельцам судов и экипажам проанализировать их работу, пока они находятся в море.

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Если вы собрались в путешествие на круизном лайнере, то вполне вероятно, что система управления энергопотреблением на этом судне будет управляться искусственным интеллектом. На этой неделе на выставке Seatrade Cruise Global, посвященной круизной индустрии, цифровой стартап Meyer Group Alfred Maritime представил первую систему управления энергией на основе искусственного интеллекта для круизных судов.

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Инновационная система будет помогать владельцам лайнеров и задействованному экипажу анализировать работу судна во время его нахождения в море или океане, а также своевременно предоставлять конкретные рекомендации о том, как можно оптимизировать энергоэффективность судна. В идеале это поможет снизить расход топлива и вредных выбросы в атмосферу.

Немецкая компания Alfred Maritime была основана в 2019 году и ставит перед собой цель цифровизацию современных судов с использованием Интернет-вещей и искусственного интеллекта, а также «предоставление данных и интеллектуальных решений для экологически чистых судов нового поколения».

Согласно заявлению Alfred Maritime, имитационные модели в сочетании с накопленными в реальном времени данными от нескольких бортовых систем на современной платформе Интернет-вещей позволят экипажу корабля быстро принимать решения о том, как оптимизировать производительность корабля, одновременно обеспечивая полную прозрачность данных для судового персонала. оператор.

Система имеет интуитивно понятную приборную панель, которая, по словам представителей компании, позволит экипажу легко разобраться в работе судна с минимальными затратами времени и усилий на обучение.

Данная новость появилась на фоне стремления круизной индустрии в целом к большей экологичности. Например, круизная компания MSC недавно объявила о своей цели достичь нулевых выбросов к 2050 году, и многие другие круизные компании поставили перед собой аналогичные задачи.

Согласно данным, приведенным в июньском отчете 2023 года Европейской федерации транспорта и окружающей среды, организации, выступающей за экологичный транспорт, выяснилось, что в 2022 году выбросы оксидов серы 63 круизными судами, принадлежащими корпорации Carnival, превысили на 43% совокупные выбросы 291 миллиона легковых автомобилей на территории Европы.


#искусственный интеллект #круизный лайнер #alfred maritime
Источник: seatrade-cruise.com
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