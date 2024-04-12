Пользователи смогут настраивать фокус на своих фотографиях и удалять нежелательных людей, не покупая Pixel и не платя за Google One.

Спустя три года эксклюзивного доступа к инструментам редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта для владельцев Pixel и платных подписчиков Google One, компания Google решила сделать их доступными для более широкого спектра устройств. С 15 мая большинство пользователей Google Фото, чье устройство соответствует базовым техническим требованиям, сможет воспользоваться "Ластиком" ("Magic Eraser"), "Корректором размытия" ("Photo Unblur") и другими инструментами на основе ИИ.

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Инструмент Magic Eraser, несомненно, является самым популярным инструментом для редактирования фотографий из этого списка. Этот удобный инструмент был представлен в 2021 году, он удаляет нежелательные элементы на фотографиях – случайных туристов, переполненные мусорные баки или вашего родственника, который постоянно кривит рожи – с заднего плана вашего снимка. Для использования инструмента достаточно загрузить фото, после чего Magic Eraser выделит нежелательных людей и предметы на заднем плане. После того, как вы выберете, какие элементы вы хотите убрать, Magic Eraser с помощью искусственного интеллекта заполнит оставшуюся пустоту, создав иллюзию сплошного фона.

Пример работы Magic Eraser. Фото: Google

Инструмент Photo Unblur в свою очередь позволяет вам настроить фокус вашей фотографии, тем самым спасая идеальный снимок от попадания в корзину. Google не раскрывает всех подробностей о работе этого инструмента, но, похоже, что искусственный интеллект помогает Photo Unblur идентифицировать размытые элементы фотографии, а затем пытается заполнить недостающие данные, необходимые для повышения резкости вашего изображения. Это еще одна функция, которой пользователи Pixel остались очень довольны, будь то ретушь старых семейных фотографий или улучшение концертных снимков, сделанных на другом устройстве.

Portrait Light, Magic Editor и некоторые другие инструменты также станут доступны большинству пользователей Google Photos 15 мая. Набор инструментов для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта от Google теперь доступен на планшетах Pixel, Chromebook Plus, Android-смартфонах сторонних производителей и даже на iPhone. Google сообщила, что пользователям Chromebook Plus необходимо обновиться до версии ChromeOS 118+, а пользователям смартфонов с Android 8.0 и iOS 15 (или выше) — иметь не менее 3 ГБ оперативной памяти.

Однако Google является коммерческой организацией, а это означает, что определенные стимулы для покупки продукции Google по-прежнему существуют. Здесь важно отметить, что обычным пользователям Google Фото на устройствах Android и iOS будет доступно всего лишь 10 сохранений работы Magic Editor ежемесячно, но это ограничение можно обойти, приобретя смартфон линейки Pixel или оформив платную подписку Google One, стоимость которой составляет 10 долларов в месяц.