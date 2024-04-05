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Fantoci
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с интерфейсом Thunderbolt 5 и 4K-панелью 200 Гц
Первый в мире ноутбук с интерфейсом Thunderbolt 5 оснащен топовым процессором Intel Core i9-14900HX и RTX 4090.

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Компания Razer пополнила линейку игровых ноутбуков Blade новой 18-дюймовой моделью, которая является первой в мире с интерфейсом Thunderbolt 5. Помимо этой новой функции, ноутбук также обладает топовыми характеристиками, а цена при максимальной комплектации соответствует заявленным возможностям.

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Новый ноутбук Razer Blade 18 предлагает несколько по-настоящему новых функций среди всех известных ноутбуков. Наиболее примечательной из них является Thunderbolt 5, о котором было объявлено только в конце 2023 года. Этот интерфейс обеспечивает удвоенную пропускную способность по сравнению с предыдущими версиями — 80 Гбит/с и до 120 Гбит/с в новом режиме Boost. Благодаря новой технологии можно подключить к ноутбуку до трех внешних 4K-дисплеев с частотой 144 Гц, использовать высокоскоростные накопители (когда они появятся) и открывает новые возможности для подключения к док-станциям, что весьма полезно для устройства, которое большую часть времени будет работать в стационарном режиме.


Если вам не нравятся внешние дисплеи, он оснащен 18-дюймовой 4K-панелью с частотой обновления 200 Гц и разрешением 3840 на 2400, что является еще одним новшеством в мире ноутбуков. Если этой частоты обновления недостаточно для вашего хобби, связанного с киберспортом, дополнительная мини-светодиодная панель предлагает частоту 300 Гц при разрешении 2560 на 1600. Для бюджетных клиентов доступна стандартная ЖК-панель с частотой 240 Гц и тем же разрешением.


С точки зрения производительности, новый Blade 18 стал первым ноутбуком с процессором Intel Core i9-14900HX - настольным процессором, адаптированным для мобильного форм-фактора. Этот 24-ядерный 32-поточный мобильный чип Raptor Lake обеспечивает максимальную тактовую частоту 5,8 ГГц с пиковым энергопотреблением до 157 Вт, что делает его отличным процессором для ноутбука.

Варианты возможных графических процессоров представлены вплоть до мобильной RTX 4090, которая по сути является настольной видеокартой RTX 4080 с показателем TGP 175 Вт. Ее мощности должно быть достаточно для обработки 4K-разрешения даже с включенной трассировкой лучей благодаря технологии DLSS. Razer заявила, что Blade 18 имеет самую большую систему охлаждения с паровой камерой в мире, и учитывая необходимость охлаждения столь мощных компонентов, в этом нет ничего удивительного. Этой системе охлаждения также помогают три вентилятора, что заставляет задуматься, насколько громким будет новый ноутбук, когда он работает на всю мощность.

Blade 18 весит внушительные 3 кг, но для такой мощности это не слишком много. Фото: Razer

Другие примечательные особенности ноутбука включают 6-канальную звуковую систему с сертификацией THX и поддержку Wi-Fi 7, что делает Blade 18 одним из первых ноутбуков с новым беспроводным стандартом. Варианты хранилища данных включают SSD емкостью 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ, при этом доступны два свободных слота M.2 для последующего расширения. Объем оперативной памяти варьируется от 16 ГБ до 64 ГБ DDR5-5600.

Ноутбук Blade 18 доступен в черном или серебристом цвете. Однако серебристая версия обойдется на $1400 дороже и, судя по всему, она предварительно сконфигурирована твердотельным накопителем на 2 ТБ, 32 ГБ ОЗУ, видеокартой RTX 4090 и 4K-панелью с частотой 200 Гц за $4499. Если выбрать черную версию, доступны дополнительные опции апгрейда, а максимальная цена полностью укомплектованного устройства составит $4799. Он уже доступен на сайте Razer, если вас не испугала цена, то вы можетеобзавестись самым мощным мобильным игровым устройством.

#razer #игровой ноутбук #thunderbolt 5 #blade 18
Источник: razer.com
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Razer представила новый игровой ноутбук Blade 18 2024 с процессором Core i9-14900HX
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причем тут ядра.когда кеш рулит и педалит на 3d
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Вадим (Nvidia Hater)
00:00
это у него типо троллинг такой,ну не далекий
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Commediant
23:54
А чё так можно было? Ну вот у меня в 2к стримы. Тогда заходите https://youtube.com/@commediant3561?si=Raf9snCB9UEpHOLt. Лол
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
linux4ever
23:52
Например топ-менеджеров.
В WhatsApp появится функция отключения предварительного просмотра ссылок
Yвесёделерчuk
23:51
Кличко мэр половины Кииива?
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Commediant
23:45
То что загрузка видеокарты 100%, ещё не значит что ты не можешь получить +40fps установив к примеру 14700, или 7700х, прикинь.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Yвесёделерчuk
23:41
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Yвесёделерчuk
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Они поставляют много строительной техники. Её они не запретили.
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Юрий
23:23
Какой-то дешёвый троллинг
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