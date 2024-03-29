Вместо того чтобы совершенствовать свой продукт или признать, что пользователи недовольны работой компании, Microsoft перекладывает вину на других.

Весь прошлый год Microsoft всеми силами продвигала Copilot, и теперь, когда результаты оказались ниже желаемых, компания обвинила в этом своих пользователей. Различные источники утверждают, что инструменты искусственного интеллекта Microsoft не настолько продуктивны, как другие большие языковые модели, однако в компании Microsoft считают, что пользователи просто не умеют правильно объяснять Copilot, чего они хотят.

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Сотрудники Microsoft, непосредственно знакомые с отзывами клиентов, сообщили Business Insider, что пользователи считают Copilot уступает по многим пунктам популярному чат-боту ChatGPT. По словам этих источников, пользователи практически всегда сравнивают эффективность этих двух платформ на основе искусственного интеллекта. И хотя это нормально, что потребители сравнивают и противопоставляют один продукт другому, Microsoft это надоело.

В интервью Business Insider специалисты Microsoft заявили, что клиенты, которые разочаровались в эффективности помощника Copilot по сравнению с ChatGPT, "просто не понимают, как работают новые технологии", и эту точку зрения, как сообщается, поддержал Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft по работе с искусственным интеллектом. (Здесь стоит отметить, что есть инструменты Copilot, предназначенные для обычных веб-пользователей, и другие, ориентированные на профессионалов; Спатаро занимается в основном последними.) Согласно тем же источникам, пользователи часто плохо формулируют запросы, из-за чего Copilot не может понять, чего они хотят. Один сотрудник даже заявил: "Это всего лишь Copilot (второй пилот), а не автопилот - вы должны взаимодействовать с ним".

Copilot имеет сложную схему работы, которая не всегда справляется с запросам пользователей.

По имеющимся данным, компания сотрудничает с третьими лицами для выпуском обучающих видеороликов для пользователей, не знакомых с написанием запросов для генеративного искусственного интеллекта. Однако Microsoft 365, в которую интегрирован Copilot, позволяющий пользователям генерировать текст, диаграммы, презентации PowerPoint и многое другое, уже содержит несколько примеров запросов и раздел часто задаваемых вопросов. В какой же момент неудачные результаты перестают быть виной пользователя и становятся виной самого Copilot?

Так или иначе, после долгих месяцев агрессивного внедрения Copilot во все продукты, что знают и любят пользователи, Microsoft осталась все равно недовольна результатом. В октябре генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Copilot может стать следующей кнопкой «Пуск» в Windows, после чего программисты компании приложили все усилия, чтобы это стало реальностью. Январское обновление мобильного браузера Edge изменило название приложения на «Microsoft Edge: AI Browser» в iOS App Store и Google Play Store; несколько дней спустя Microsoft начала принудительно запускать Copilot при загрузке на некоторых компьютерах с Windows 11. В последние недели технологическая компания из Редмонда попыталась исправить ситуацию, добавив новые функции Copilot и обновления GPT-4 Turbo, но, как это часто бывает, есть вероятность, что пользователи вообще не захотят иметь дело с Copilot.