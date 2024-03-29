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Международная команда астрономов представила самое детализированное на сегодняшний день изображение Стрельца A* (Sgr A*) - сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, Млечного пути. На снимке, сделанном с помощью телескопа Event Horizon Telescope, видны световые тени, похожие на мазки кисти, которые дают общее представление о внутреннем устройстве черной дыры.
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Первые упоминания о черной дыре Стрелец A* датируются 1933 годом, когда один любопытный астроном обнаружил радиосигнал, исходящий из созвездия Стрельца. В этом созвездии, расположенном в центре нашей галактики, был выявлен необычный радиосигнал, который получил название Стрелец А. Несколько десятилетий спустя ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории Вирджинии выяснили, что Стрелец А состоит из ярких, компактных субкомпонентов. Удивленные и взволнованные этим открытием, ученые добавили к названию объекта звездочку, которая обычно обозначает "возбужденное" состояние атомов, - так появилось название Стрелец A*.
Дальнейшие исследования в конечном итоге привели к двум поразительным открытиям. Выяснилось, что Sgr A* по размеру меньше нашей Солнечной системы, но при этом ее масса была как минимум в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Несмотря на кажущееся на первый взгляд противоречие этих фактов, существовало лишь одно разумное объяснение: Sgr A* должна быть сверхмассивной черной дырой.
С тех пор было предпринято несколько попыток измерить и визуализировать SgrA*. Одним из самых заметных результатов в этой области стало первое в истории изображение SgrA*, полученное всего через три года после того, как исследователи получили первое прямое изображение черной дыры Мессье 87 (M87*). Оба эти изображения были получены с помощью Event Horizon Telescope - глобальной сети радиообсерваторий. Благодаря этой же сети ученые получили новое, более детализированное изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.
Поскольку черные дыры сами по себе невидимы, ученые могут наблюдать за ними, лишь изучая реакцию света на сильное гравитационное поле дыры. Новое изображение, представленное в среду, обладает теми же характеристиками, но с интересным дополнением. Когда исследователи получили первое изображение Sgr A*, они заметили ее поразительное сходство с черной дырой M87*. Это побудило их провести детальное сравнение обоих объектов.
Полученное изображение черной дыры M87* в поляризованном свете в 2021 году позволило астрономам увидеть черную дыру с беспрецедентной детализацией, но сделать то же самое с SgrA* было гораздо сложнее из-за быстрого движения и эволюции черной дыры. В двух статьях, опубликованных на этой неделе, команда из более чем 150 ученых со всего мира объясняла, как им удалось преодолеть эти трудности и получить вышеупомянутое изображение.
На опубликованном снимке видны магнитные поля, похожие на мазки кисти, закручивающиеся по краю Стрельца A*. По мнению астрономов, эти «сильные и упорядоченные» поля предполагают магнитную структуру, аналогичную структуре M87*. Такое сходство может означать, что внутри Sgr A* также присутствует скрытая струя материала - особенность, которую астрономы надеются обнаружить при следующем наблюдении сверхмассивной черной дыры в апреле 2024 года.
«Тот факт, что структура магнитного поля M87* так похожа на структуру поля Sgr A*, имеет принципиальное значение, поскольку это предполагает, что физические процессы, управляющие аккрецией вещества черной дырой и образованием струи материала, могут быть универсальными для всех сверхмассивных черных дыр, несмотря на различия в массе, размерах и окружающей среде», — сообщила Марияфелиция Де Лаурентис, заместитель научного руководителя коллаборации Event Horizon Telescope. «Этот результат позволяет нам уточнить наши теоретические модели и симуляции, что позволит лучше понять, как материя взаимодействует вблизи горизонта событий черной дыры».