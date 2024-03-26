Канадский программист рассказал, что он написал инструмент для форматирования 30 лет назад как временное решение.

Официальный релиз Windows 11 состоялся в 2021 году, и несмотря на четкое и лаконичное название, это не была 11-я версия операционной системы Microsoft. Родословная Windows насчитывает около 20 версий (в зависимости от того, как их считать), начиная с середины 1980-х годов. Несмотря на то, что за столько лет изменений было очень много, некоторые элементы и функции остались неизменными. Ветеран компании Microsoft Дэйв Пламмер назвал одну функцию, которая в Windows не менялась десятилетиями.

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Пламмер проработал в Microsoft около 10 лет, он начал свою карьеру в компании в начале 90-х годов. Программист потратил эти годы на разработку компонентов Windows, которые мы и сегодня считаем жизненно необходимыми, включая Диспетчер задач, поддержку ZIP-файлов и игру Space Cadet Pinball. Ладно, игра в пинбол не была обязательной, но функция форматирования дисков определенно востребована и необходима. По словам Пламмера, инструмент форматирования в Windows 11 все еще основан на той функции, которую он разработал в 90-е годы, а ведь первое время он даже не планировал ее добавлять в финальную версию Windows.

Во время работы Пламмера в Microsoft компания была занята перенесением всех своих систем с платформы Windows 95 на Windows NT. Каждый новый выпуск Windows за последние 20 лет представлял собой эволюцию платформы NT, и это позволило сохранить некоторые интересные “реликвии”. По словам Пламмера, в 1994 году перед ним была поставлена небольшая задача - перенести инструмент "Format" из Windows 95 в версию NT. Это была лишь одна из бесчисленных функций, которые необходимо было перенести на новую платформу, но в итоге эта функция сохранилась на три десятилетия.

Пламмер утверждает, что написал код инструмента Format всего за одно утро. Он начал с того, что записал функции, которые потребуются для форматирования, такие как файловая система, метка, размер кластера и сжатие. Затем он открыл Visual C++ 2.0 и приступил к работе над созданием простого вертикального стека этих опций. В результате получился пользовательский интерфейс Format, с которым мы все знакомы. Пламмер отмечает, что ему пришлось установить ограничение для томов FAT. Он выбрал 32 ГБ довольно произвольно, но это ограничение было сохранено вместе с остальной частью инструмента.

Ветеран Microsoft не рассчитывал, что созданная им версия инструмента форматирования попадет в финальную версию Windows NT, ведь это должно было быть временным решением, пока кто-нибудь не займется его переработкой. Тем не менее, этот инструмент прекрасно справляется со своей задачей, а у программистов Microsoft в то время были гораздо более насущные проблемы. Разработка Windows Vista началась еще до выхода XP в 2001 году, а финальная версия была готова только к 2006 году. Пламмер предупредил разработчиков, что нужно быть осторожными с использованием "временных" решений, поскольку никогда не знаешь, когда они просуществуют в неизменном виде 30 лет.