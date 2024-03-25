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Fantoci
Представлен отрывок из нового фильма IMAX «Глубокое небо» о космическом телескопе Джеймса Уэбба
Новый документальный фильм IMAX расскажет о разработке и развертывании удивительного телескопа Джеймса Уэбба, а также продемонстрирует его потрясающие изображения.

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Менее чем за два года космический телескоп Джеймс Уэбб уже успел зарекомендовать себя как одно из величайших достижений человечества в области астрономии, превзойдя по популярности телескоп "Хаббл". Из-за того, что свету требуются долгие годы, чтобы достичь нас, все телескопы действуют как машины времени, показывая нам то, что произошло миллионы и даже миллиарды лет назад.

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Космический телескоп имени Джеймса Уэбба является на данный момент самым мощным из всех. Благодаря 6,5-метровому зеркалу и набору передовых инфракрасных детекторов он способен распознавать самые тусклые, самые ранние и самые далекие галактики во Вселенной. В новом документальном фильме IMAX рассказывается о разработке и развертывании этого удивительного инструмента, который передает нам такие четкие изображения, призванные раз и навсегда ответить на вопросы о том, как возникла Вселенная, откуда мы пришли и одиноки ли мы в космосе.

На этом снимке "Уэбба", представленном в фильме "Deep Sky" (Глубокое небо), показано рождение звезды с детальной, импрессионистической текстурой. Также на изображении можно рассмотреть водородные облака Ро Змееносца - ближайшего к Земле региона звездообразования.  

Под руководством номинанта на "Оскар" режиссера Натаниэля Кана и с участием номинантки на "Оскар" актрисы Мишель Уильямс в роли рассказчицы, фильм "Deep Sky" проведет нас по этапам проектирования и запуска телескопа, а также покажет его удивительные изображения, которые могут ответить на вопросы о начале Вселенной, нашем происхождении и существовании инопланетной жизни где-либо еще.

Следующий эксклюзивный видеоролик включает ранее не публиковавшиеся кадры, демонстрирующие работу солнцезащитного щита космического телескопа Джеймса Уэбба, а также комментарии ученых:


Премьера 40-минутного документального фильма "Deep Sky" IMAX состоится 19 апреля в более чем 300 кинотеатрах США и Канады.

Ниже вы можете посмотреть первый трейлер фильма:


Дополнительную информацию можно найти в статье «25 лучших изображений с космического телескопа Джеймса Уэбба» по версии Overclockers.

Постер фильма "Глубокое небо". Фото: IMAX Corporation

#наса #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #imax #глубокое небо
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