Опубликованные учеными работы, сгенерированные искусственным интеллектом, похоже, стали настоящей проблемой для научных журналов. Поднят вопрос о влиянии искусственного интеллекта на научное сообщество.

В новом отчете 404 Media освещается как минимум несколько случаев, когда в научных журналах публиковались статьи, которые, судя по всему, были сгенерированы с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

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Согласно проведенному расследованию, новые статьи, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта были опубликованы в академических журналах. После обнародованных результатов, в научном сообществе был поднят вопрос о влиянии инструментов на основе искусственного интеллекта на академические круги в целом. В отчете приводится ссылка на базу данных журналов Google Scholar, где отмечается, что при поиске характерных для искусственного интеллекта фраз, таких как “На момент последнего обновления моих знаний” и “У меня нет доступа к данным в реальном времени”, было обнаружено свыше 100 научных статей.

Неясно, были ли эти документы полностью созданы искусственным интеллектом или новая технология использовалась только в отельных разделах при написании статьи. Однако 404 Media сообщает, что по крайней мере одна статья была отправлена в уважаемый химический журнал Surfaces and Interfaces. Затем данная статья прошла рецензирование и была опубликована, причем даже вступление от чат-бота на базе искусственного интеллекта не было удалено.

Статья содержит во введении фразу "Конечно, вот возможное введение для вашей темы" - обычный ответ инструмента, управляемого искусственным интеллектом. И дальнейший текст, который, похоже, никто не проверял на достоверность: "Трехмерная пористая сетчатая структура медно-органического каркаса с арамидной целлюлозной мембраной повышает электрохимические характеристики литиевого металлического анода".

На данный момент это лишь косвенные улики, и нет прямых доказательств того, что ученые использовали искусственный интеллект для написания своих статей целиком. Однако некоторые случаи участия искусственного интеллекта, кажется, имели место быть, что ставит резонный вопрос: "В какой степени допустимо использовать инструменты ИИ при подготовке научных работ?"