Астероид Диморфос также изменил траекторию и время вращения вокруг большего астероида.

В 2022 году космический аппарат НАСА столкнулся с астероидом Диморфос, но в отличие от других космических столкновений, произошедших за последние годы, это было сделано преднамеренно. Испытание двойного перенаправления астероидов (DART) прошло идеально: столкновение аппарата с астероидом доказало, что вполне реально скорректировать траекторию полета астероида и предотвратить его столкновение с Землей в будущем. После успешного испытания, НАСА сообщило про изменение траектории Диморфоса, а специалисты из Лаборатории реактивного движения (JPL) подтвердили, что столкновение DARTа существенно изменило форму этого астероида.

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НАСА выбрало Диморфос (изображение вверху) в качестве цели, потому что этот астероид не путешествует по космосу в одиночестве. Этот космический камень диаметром 170 метров вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидимос. Отслеживая изменения его орбиты вокруг большего объекта, НАСА смогло быстро и точно оценить последствия столкновения с DARTом. Новое исследование, опубликованное в журнале Planetary Science Journal, подробно описывает эти изменения и влияние столкновения на форму Диморфоса.

По словам Шантану Нэйду, инженера JPL и ведущего автора исследования, после столкновения с DARTом орбита Диморфоса утратила свою прежнюю округлую форму. Продолжительность его полного оборота вокруг Дидимоса сократилась на 33 минуты и 15 секунд. Кроме того, общий облик астероида претерпел значительную трансформацию - из относительно симметричного тела он превратился в вытянутый "триаксиальный эллипсоид", напоминающий формой продолговатую дыню или арбуз.

Исследователи использовали три различных источника данных, чтобы определить, что произошло с этим космическим камнем. Первым был сам DART, который сделал высококачественные снимки Диморфоса по мере его приближения к аппарату. Это позволило команде точно измерить расстояние между Диморфосом и Дидимосом и определить все физические параметры астероида до удара. Вторым был радар Солнечной системы Голдстоуна НАСА, который "пинговал" астероиды из Калифорнии, чтобы измерить положение и скорость обоих объектов. Наибольший вклад в исследование внесли данные о динамике светимости астероидов, собранные наземными телескопами по всему миру. Это данные о том, как солнечный свет, отражаясь от астероидов, менялся с течением времени и как удар изменил их движение в пространстве.

Форма Диморфоса изменилась после столкновителя. Автор: НАСА / JPL-Caltech

Согласно новому исследованию, орбитальные изменения не произошли сразу. Орбитальный период Диморфоса сократился на 32 минуты и 42 секунды непосредственно после удара. В последующие недели он уменьшился еще на 32 секунды, поскольку астероид потерял дополнительный каменный материал в космосе. Диморфос также стал вращаться примерно на 37 метров ближе к Дидимосу, чем до испытания.

Полученные результаты подтверждают идею о том, что Диморфос представляет собой "груду обломков", состоящую из неплотно спрессованного материала. Это может быть похоже на астероид Бенну, который чуть не проглотил OSIRIS-REx целиком, когда тот собирал образец в 2020 году. Ученые надеются узнать больше о структурных изменениях Диморфоса, когда к нему подлетит космический аппарат ЕКА "Гера". В настоящее время запуск "Геры" запланирован на октябрь 2024 года.