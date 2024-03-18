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Fantoci
Китайские военные обрушились с критикой на США после сообщения Reuters о спутниках-шпионах SpaceX
Подразделение Starshield компании SpaceX разрабатывает спутниковую сеть в рамках секретного контракта на сумму 1,8 миллиарда долларов с Национальным разведывательным управлением, сообщили источники Reuters.

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В минувшее воскресенье китайские военные структуры и государственные медиа резко раскритиковали Соединенные Штаты, обвинив их в подрыве глобальной безопасности. Эти обвинения прозвучали спустя несколько дней после того, как агентство Reuters сообщило о строительстве сотен шпионских спутников компанией SpaceX Илона Маска для американской разведывательной организации.

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По информации пяти осведомленных источников Reuters, специальное подразделение SpaceX под названием Starshield ведет разработку спутниковой группировки в рамках засекреченного контракта стоимостью почти 2 миллиарда долларов с Управлением национальной разведки (NRO) США.

Официальный аккаунт в социальных сетях Народно-освободительной армией Китая (НОАК), выступил с критикой, утверждая, что программа SpaceX является ярким свидетельством "бесстыдного поведения и двойных стандартов" Соединенных Штатов, которые обвиняют китайские технологические компании в создании угроз национальной безопасности Америки.

Аккаунт НОАК в соцсети Weibo имеет название Junzhengping на который сейчас подписано около 1,1 миллиона людей. В нем говорится: "Американским компаниям следует отказаться от пособничества злонамеренным силам". В дополнение к этому было заявлено: "Все государства мира обязаны повысить уровень осторожности и обезопасить себя от новых и еще более масштабных угроз, исходящих от властей США".

Ван Яньань, главный редактор журнала Aerospace Knowledge, контролируемого правящей Коммунистической партией, сказал в интервью, что проект спутника SpaceX представляет собой «вызов глобальной безопасности и стабильности».

"Открытая разведывательная активность Соединенных Штатов, направленная против нашего государства или регионов, представляющих для них интерес, неизбежно приведет к обострению напряженности вокруг целого ряда актуальных проблем и усугубит эти проблемные ситуации", - заявил Ван Янань в интервью государственной газете Global Times, опубликованном в минувшее воскресенье.

В ответ на сообщение Reuters агентство NRO признало свою миссию по разработке космических систем наблюдения, но отказалось комментировать роль SpaceX в проекте. Компания SpaceX, которая является крупнейшим в мире спутниковым оператором, также не ответила на многочисленные просьбы прокомментировать контракт.

Упомянутая шпионская сеть Starshield является отдельным подразделением компании Starlink. В растущей коммерческой широкополосной группировке спутников SpaceX уже насчитывается около 5500 аппаратов на орбите Земли для обеспечения почти глобального интернет-доступа потребителям, компаниям и государственным учреждениям.

Китайские исследователи в НОАК на протяжении последних двух лет изучали развертывание спутников Starlink для шпионажа за российской армией, которая ведет специальную военную операцию на Украине и неоднократно предупреждали о рисках, которые они представляют для Китая. В итоге Китай заявил, что также планирует начать разработку собственных спутниковых группировок.

#сша #китай #илон маск #spacex #reuters #starshield
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