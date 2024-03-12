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Fantoci
Cherry представила новый комплект клавиатуры и мыши с дезинфицирующей поверхностью
Дезинфицирующий набор пригодится в больницах, лабораториях и других «чувствительным к гигиене» местам, чтобы сократить количество сохраняющихся бактерий.

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На первый взгляд клавиатура и мышь вашего компьютера выглядят чистыми, но на самом деле они кишат бактериями. Как и любой другой повседневный предмет, к которому часто прикасаются, эти устройства являются благоприятной средой для обмена бактериями каждый раз, когда вы их касаетесь. И это мы говорим про ваш дом или офис, то есть про относительно чистые помещения по сравнению с медицинскими учреждениями, где клавиатуры и мыши содержат больше бактерий, вирусов и даже грибковых спор, чем практически в любой другой рабочей среде.

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Здесь на помощь пришел новый комплект клавиатуры и мыши от Cherry, который по утверждению производителя, упростит дезинфекцию этих кишащих микробами зон. В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, немецкий производитель периферийных устройств объявил о выпуске специального комплекта под названием Hygiene Desktop 2, который состоит из «гигиенической клавиатуры» и двух «гигиенических мышей». Данные устройства продаются под брендом Cherry Active Key, который специализируется на клавиатурах и мышах для медицинских учреждений.

Гигиеническая клавиатура AK-C8112 представляет собой новую версию AK-C8100 - клавиатуры, которую Cherry выпустила для медицинских учреждений в 2022 году. Хотя старая AK-C8100 была водонепроницаемой для безопасной чистки, новая модель AK-C8112 имеет полностью плоский профиль, который, как сообщается, препятствует скоплению дезинфицирующих жидкостей на колпачках клавиш или корпусе. Клавиатура поставляется с полностью герметичной мембраной со степенью защиты IP68 или сменной силиконовой мембраной, что делает клавиатуру водонепроницаемой. Производитель утверждает, что использование AK-C8112 похоже на использование клавиатуры ноутбука из-за легкого нажатия клавиш.

Гигиеническая мышь Active Key выпускается в двух версиях под модельным номером AK-PMH3. В одной из них используется трехкнопочный скролл, в другой - сенсор прокрутки. Обе полностью водонепроницаемы (класс IP68), могут быть проводными или беспроводными, и подходят для любой ведущей руки. Сообщается, что в сочетании с AK-C8112 набор Hygiene Desktop 2 соответствует гигиеническим рекомендациям Института Роберта Коха - немецкого агентства, ответственного за исследования в области контроля заболеваний.

Этот гигиенический набор, вероятно, найдет применение в кабинетах первичной медицинской помощи, больницах, лабораториях и других рабочих средах с высоким риском заражения. Исследование 2018 года показало, что 96% клавиатур в микробиологических лабораториях и ветеринарных учреждениях заражены плесенью и бактериями, вызывающими стафилококковые инфекции, фарингит и пневмонию. Хотя протирание клавиатуры обычной антибактериальной влажной салфеткой значительно снижает загрязнение, большинство сотрудников не используют их, потому что они могут повредить внутренние компоненты клавиатуры.

Несколько стартапов уже продают «самоочищающиеся» клавиатуры и трекпады для медицинских учреждений. Эти устройства используют сильные вспышки ультрафиолетового света для уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Хотя некоторые из этих продуктов одобрены FDA, их громоздкие корпуса затрудняют интеграцию в существующие настольные конфигурации - особенно в компактные вращающиеся столики, которые обычно можно увидеть в кабинетах у врачей. Они также стоят около 2000 долларов за штуку. Набор Cherry хоть и не обеспечивает дезинфекцию, но при цене 65 долларов за комплект необходимость время от времени использовать антибактериальную салфетку может быть справедливым компромиссом.

#cherry #ak-c8112 #cherry active key #hygiene desktop 2
Источник: globenewswire.com
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