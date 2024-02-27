Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые разработали искусственный интеллект, способный стабилизировать термоядерные реакторы
Термоядерные реакторы не могут работать очень долго, но этот искусственный интеллект может изменить ситуацию.

реклама

Ученые на протяжении нескольких десятилетий преследуют мечту о безграничной и экологически чистой энергии термоядерного синтеза, однако экспериментальные реакторы по-прежнему далеки от того, чтобы вытеснить ископаемое топливо. Непредсказуемость перегретой плазмы долгое время оставалась серьезным препятствием на пути к получению стабильной энергии в результате термоядерной реакции. Однако мы приблизились к преодолению этой проблемы: команда ученых из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) разработала искусственный интеллект, способный прогнозировать поведение плазмы и сглаживать возникающие нерегулярности, которые в противном случае могут привести к аварийной остановке реактора.

реклама

Термоядерные реакторы состоят из тороидальной камеры, напоминающей пончик, в которой водород можно нагревать до очень высоких температур. Внутри этих реакторов-"токамаков" магнитные поля удерживают плазму, не позволяя ей пробить стенки тороидальной камеры. Однако бурлящий поток плазмы недолго остается стабильным: возникают "разрывные модовые неустойчивости", которые в конечном итоге приводят к ее выбросу из магнитного поля. В этот момент реактор необходимо остановить и перезапустить. Разработанный в Принстонской лаборатории искусственный интеллект потенциально может предсказывать подобные неустойчивости достаточно заблаговременно, чтобы скорректировать их до наступления критической фазы.

Испытания проводились на Национальной термоядерной установке DIII-D Министерства энергетики в Сан-Диего (изображение выше). Этот реактор-"токамак" работает с 1980-х годов и, как и все современные термоядерные реакторы, он не генерирует полезную энергию. Даже самые успешные реакторы поддерживают термоядерный синтез всего несколько секунд. Однако установка DIII-D позволила ученым проводить эксперименты с термоядерным синтезом и приблизила его к практической реализации. Команда обучила свой искусственный интеллект, используя данные прошлых экспериментов по термоядерному синтезу на этом объекте, с целью распознавания признаков выброса плазмы из магнитного поля.

«Изучая прошлые эксперименты, а не используя информацию из моделей, основанных на физике, искусственный интеллект смог разработать окончательную политику управления, которая поддерживала стабильный, мощный режим плазмы в реальном времени, в реальном реакторе», — сказал ведущий исследователь и PPPL физик Эгемен Колемен.

Разрывная неустойчивость (слева) может привести к выходу плазмы за пределы защитной оболочки, что приведет к досрочному завершению экспериментов. Фото: PPPL


Предупреждение от алгоритма искусственного интеллекта не очень долгое - максимальная продолжительность прогноза составляет 300 миллисекунд. Человеку этого времени недостаточно, чтобы что-либо сделать, но для того, чтобы разорвать нестабильность режима и нарушить реакцию синтеза, требуются всего миллисекунды. Нейронная сеть смогла узнать, какие приемы эффективны для стабилизации реакции, и вовремя их реализовать. Действия, предпринимаемые искусственным интеллектом, часто отличаются от установленных процедур, которым может следовать человек-оператор. Исследователи подозревают, что понимание того, как искусственный интеллект делает свои прогнозы и предостережения, поможет пролить свет на фундаментальные физические процессы.


Команда уверена, что ИИ-контроллер уже сейчас эффективно работает над снижением разрывных неустойчивостей в реакторе DIII-D. Однако данная ИИ-модель была специально обучена на этой системе – она не сможет предсказывать или стабилизировать разрывные модовые неустойчивости в других токамаках. В конечном итоге исследователи надеются создать более универсальный ИИ, для которого потребуется гораздо больше испытаний. Они также хотят расширить возможности ИИ-контроллера для одновременного решения более чем одной задачи управления. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

#искусственный интеллект #термоядерный реактор #термоядерный синтез
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Экономист Apollo Global Management: Пузырь ИИ больше, чем пузырь доткомов 1990-х годов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
5
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
9
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Xiaomi выпустила Smart Band 8 Pro на мировые рынки, представив их на выставке MWC 2024
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
49
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
39
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
111
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
12
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
5

Сейчас обсуждают

УдалЁн
21:25
На воде.. С такой плотностью энергии и отсутствием информации о долговечности/цыклах, не взлететь
Ученые разработали новый тип батарей на водяной основе
Влад Охотников
21:22
Да автор дебила кусок.
Microsoft планирует выпустить бюджетную белую версию Xbox Series X
cag
21:15
дорогой и нет в наличии почти нигде
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
АЕV
21:12
Чинуши уже чешут ручками ибо такой лакомый кусок доя распила да и особо отчитываться не придется ибо скажут что тупо не пошло😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:11
Думаю по мимо наклейки сделают ещё печать на текстолите русскими буквами чтоб патриоты точно не сомневались что эта консоль российская 🤣🤣🤣
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:10
Казалось бы, при чем тут каклы? Хотя кремлеботам все равно ибо в скрипте написанно что в случае необходимости писать про каклов и загниваюший запад а к теме это или нет, пофиг, главное свои 15₽ за ком...
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
VenJkE
21:08
Для справки, может кому будет интересно: как должен работать Optane на нормальном железе. 1скрин z97 До и После Заплатки от Спектр, 2й на AM5.(Падение рандом записи 4к пока не изучал)
Ретроклокинг. разгоняем SSD
АЕV
21:08
На фабрике троллей сверхурочные платят?😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
daem0ns
21:06
и что же это за чмошка всплыла, да пророка из себя строит??? Ааа, это же трансвестит люська арестович!!!LOL
Арестович* назвал единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новый «контрнаступ»
corsi
21:04
Купи ПК за 60к и копи еще 60к на его апгрейд... через год. Проц - хоть и старый, но бодрый - однако 9к отдавать - это перебор. БП, корпус - такое себе, запаса ноль. Видеокарта - уже сегодня не выдает ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем