Американский лунный модуль «Одиссей» попытается совершить посадку на южном полюсе естественного спутника Земли.

В будущем изучением и освоением космоса будут заниматься частные организации. Техасская частная компания Intuitive Machines разработала лунный посадочный модуль «Одиссей», который сейчас находится на пол пути к естественному спутнику Земли. Вчера инженеры компании получили первые фотографии со своего перспективного космического аппарата. Если «Одиссей» приземлится, как и планировалось, ночью в пятницу, это будет первая успешная посадка американцев на Луну за последние несколько десятилетий и подтвердит эффективность новой программы НАСА по коммерческим лунным грузовым услугам (CLPS).

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Идея проекта CLPS заключается в том, что НАСА не нужно будет создавать самостоятельно все аппараты, которые отправляются на Луну. Частные фирмы, такие как Intuitive Machines, будут создавать и запускать небольшие лунные модули за меньшие деньги, чем обычно тратит НАСА, а космическое агентство будет просто добавлять к ним экспериментальную полезную нагрузку для сбора данных, которые помогут в более сложных миссиях, таких как предстоящая посадка на Луну аппарата "Артемида III". В случае с «Одиссеем» НАСА разместила на его борту шесть уникальных инструментов, а компания Intuitive Machines обязалась провести шесть научных экспериментов.

В прошлом году произошло несколько неудачных лунных посадок, поэтому можно сделать вывод, что даже в 2024 году это довольно непростая задача, а потому, что человечество делало успешные посадки 50 лет назад. Все оборудование, которое было задействовано для выполнения этой сложной задачи, давно вышло из строя, поэтому все системы и космические корабли, которые сейчас пытаются доставить оборудование на Луну, новое и непроверенное. В последние годы Израиль, Япония и Россия стали свидетелями того, как спускаемые аппараты не смогли успешно достичь поверхности Луны, а разработанный в США спускаемый аппарат «Перегрин» столкнулся с трудностями, связанными с завершением миссии, всего несколько недель назад.

Лунный модуль «Одиссей» справился с задачей лучше, чем «Перегрин», который сообщил о проблемах сразу после выхода из ракеты-носителя. Утечка топлива привела к тому, что он сбился с курса, что вызвало проблемы со связью и зарядкой. Команда быстро определила, что «Перегрин» не сможет приземлиться на Луну, поэтому его отправили обратно на Землю и сожгли в атмосфере.

Пока что «Одиссей» по всем параметрам в полном порядке. Завтра Intuitive Machines планирует посадить свой космический аппарат на поверхность Луны, примерно в 300 километрах от южного полюса Луны. Это тот же регион, куда НАСА планирует отправить астронавтов на корабле «Артемида III», а в прошлом году Индия успешно приземлилась с миссией «Чандраян-3». НАСА стремится к концу десятилетия создать на Луне долгосрочную оперативную базу, а также орбитальную станцию "Gateway" (Ворота).

Если «Одиссей» завтра благополучно приземлится, он войдет в историю не только этим достижением. Это также будет первый успех программы CLPS и первая успешная высадка США за 50 лет. К тому же данная миссия может стать первой успешной мягкой посадкой на Луну частного космического аппарата. Недавние достижения Индии и Китая были организованы космическими программами правительственных структур. Завтра мы узнаем, увенчается ли эта миссия успехом: Intuitive Machines планирует начать посадку в 01:49 по московскому времени.