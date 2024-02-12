реклама
Зонд «Вояджер-1» занимается исследованием космоса вот уже 46 лет. На данный момент он находится в миллиардах километров от Земли и похоже, что он сейчас находится в конце звездного пути. НАСА все еще работает над устранением компьютерного сбоя, который произошел в конце прошлого года, и ситуация, похоже, выглядит безнадёжной. В недавнем интервью менеджер программы "Вояджер" Сюзанн Додд признала, что команде Лаборатории реактивного движения (JPL) нужно настоящее "чудо", чтобы оживить устаревший зонд.
реклама
Вполне ожидаемо, что космический аппарат, приближающийся к своему 50-летию юбилею, будет время от времени давать сбои. Тем не менее, НАСА всегда удавалось поддерживать работу этого зонда, даже несмотря на то, что некоторые основные системы и научные инструменты пришлось отключить навсегда. Однако эта проблема представляет собой особую сложность. Впервые проблема появилась в ноябре 2023 года, а к декабрю JPL предприняла все традиционные меры по ее устранению: выключила и включила "Вояджер-1" и переориентировала антенну.
Хотя космический аппарат, кажется, получает сигналы с Земли, но система полетных данных (FDS) на зонде передаёт назад специалистам искажённый поток единиц и нулей вместо корректной телеметрии. В итоге, это привело к тому, что у команды теперь нет данных о текущем статусе зонда. По словам Сюзанн, проблему удалось обнаружить в FDS, где, скорее всего, перевернулся или был повреждён один бит данных. Однако отсутствие телеметрической информации делает практически невозможным точно определить место сбоя.
В интервью изданию Ars Technica Сюзанн Додд сообщила, что проделанная работа с основными системами Вояджера-1 сравнима с археологическими раскопками. "Не хочу показаться занудой, но многие специалисты из программы "Вояджер" уже умерли. Так что люди, которые создавали этот космический аппарат уже давно покинули нас. У нас сохранился довольно обширный комплект технической документации, но большая её часть на бумажных носителях, так что работа по восстановлению информации напоминает археологические раскопки".
На момент создания зонда в 1970-х годах система сбора полётных данных «Вояджера» была выдающимся техническим достижением. «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были первыми космическими миссиями НАСА, в которых использовалась энергозависимая память, поэтому Лаборатория реактивного движения добавила резервный модуль FDS в каждый космический корабль. К сожалению, FDS «Вояджера-1» вышел из строя в 1981 году, а в 2023 году он лишился и резервного оборудования. Тем не менее, сотрудники JPL не сдаются. Обычно в команде поддержки "Вояджера" работает менее десяти человек, но после инцидента она практически удвоилась за счёт инженеров, направленных НАСА для решения этой проблемы.
«Вояджер-1» был запущен через несколько недель после запуска своего двойника «Вояджера-2» в 1977 году (да, здесь все правильно, вторая версия была запущена почему-то раньше первой). На протяжении десятилетий они превосходно работали с технологиями, которые по сегодняшним меркам можно смело назвать устаревшими. Тем не менее, он добрался туда, куда до него ещё никто не добирался. Он стал первым космическим зондом, покинувшим нашу Солнечную систему в 2012 году. Будет действительно грустно, если требуемого "чуда" не произойдёт, но у НАСА есть и "Вояджер-2", который покинул пределы Солнечной системы в 2018 году. Этот зонд недавно был обновлен новым программным обеспечением, которое, как надеются в JPL, позволит ему проработать еще очень долго.