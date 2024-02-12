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Fantoci
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
"Вояджер-1" не может выйти на связь уже несколько месяцев, поэтому ситуация выглядит безнадежной.

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Зонд «Вояджер-1» занимается исследованием космоса вот уже 46 лет. На данный момент он находится в миллиардах километров от Земли и похоже, что он сейчас находится в конце звездного пути. НАСА все еще работает над устранением компьютерного сбоя, который произошел в конце прошлого года, и ситуация, похоже, выглядит безнадёжной. В недавнем интервью менеджер программы "Вояджер" Сюзанн Додд признала, что команде Лаборатории реактивного движения (JPL) нужно настоящее "чудо", чтобы оживить устаревший зонд.

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Вполне ожидаемо, что космический аппарат, приближающийся к своему 50-летию юбилею, будет время от времени давать сбои. Тем не менее, НАСА всегда удавалось поддерживать работу этого зонда, даже несмотря на то, что некоторые основные системы и научные инструменты пришлось отключить навсегда. Однако эта проблема представляет собой особую сложность. Впервые проблема появилась в ноябре 2023 года, а к декабрю JPL предприняла все традиционные меры по ее устранению: выключила и включила "Вояджер-1" и переориентировала антенну.

Хотя космический аппарат, кажется, получает сигналы с Земли, но система полетных данных (FDS) на зонде передаёт назад специалистам искажённый поток единиц и нулей вместо корректной телеметрии. В итоге, это привело к тому, что у команды теперь нет данных о текущем статусе зонда. По словам Сюзанн, проблему удалось обнаружить в FDS, где, скорее всего, перевернулся или был повреждён один бит данных. Однако отсутствие телеметрической информации делает практически невозможным точно определить место сбоя.

В интервью изданию Ars Technica Сюзанн Додд сообщила, что проделанная работа с основными системами Вояджера-1 сравнима с археологическими раскопками. "Не хочу показаться занудой, но многие специалисты из программы "Вояджер" уже умерли. Так что люди, которые создавали этот космический аппарат уже давно покинули нас. У нас сохранился довольно обширный комплект технической документации, но большая её часть на бумажных носителях, так что работа по восстановлению информации напоминает археологические раскопки".

Система передачи данных «Вояджер» (FDS) была важным достижением в 1970-х годах. Автор: НАСА

На момент создания зонда в 1970-х годах система сбора полётных данных «Вояджера» была выдающимся техническим достижением. «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были первыми космическими миссиями НАСА, в которых использовалась энергозависимая память, поэтому Лаборатория реактивного движения добавила резервный модуль FDS в каждый космический корабль. К сожалению, FDS «Вояджера-1» вышел из строя в 1981 году, а в 2023 году он лишился и резервного оборудования. Тем не менее, сотрудники JPL не сдаются. Обычно в команде поддержки "Вояджера" работает менее десяти человек, но после инцидента она практически удвоилась за счёт инженеров, направленных НАСА для решения этой проблемы.

«Вояджер-1» был запущен через несколько недель после запуска своего двойника «Вояджера-2» в 1977 году (да, здесь все правильно, вторая версия была запущена почему-то раньше первой). На протяжении десятилетий они превосходно работали с технологиями, которые по сегодняшним меркам можно смело назвать устаревшими. Тем не менее, он добрался туда, куда до него ещё никто не добирался. Он стал первым космическим зондом, покинувшим нашу Солнечную систему в 2012 году. Будет действительно грустно, если требуемого "чуда" не произойдёт, но у НАСА есть и "Вояджер-2", который покинул пределы Солнечной системы в 2018 году. Этот зонд недавно был обновлен новым программным обеспечением, которое, как надеются в JPL, позволит ему проработать еще очень долго.

#космос #наса #вселенная #вояджер-1
Источник: arstechnica.com
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