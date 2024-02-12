Компания стремится нейтрализовать своих главных конкурентов, пока они еще не обрели силу.

Благодаря растущему интересу к искусственному интеллекту, Nvidia за последний год значительно укрепила свое финансовое положение. Компания Дженсена Хуанга оказалась обладательницей золотого билета в виде лидирующих на рынке ускорителей искусственного интеллекта. Хотя Intel и AMD утверждают, что их продукты не уступают по качеству ускорителям Nvidia, на самом деле самой большой угрозой для нее на этом рынке являются компании, которые разрабатывают свои собственные специализированные кремниевые чипы. Согласно новому отчету, Nvidia стремится пресечь это движение на корню, сформировав новое подразделение, которое поможет этим же компаниям проектировать специализированные чипы на базе технологий Nvidia.

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Агентство Reuters сообщает, что Nvidia открыла новое бизнес-подразделение, которое будет помогать различным компаниям, занимающимся облачными вычислениями, и другим гипермасштабным компаниям в разработке специализированных микросхем. В статье говорится, что информация была получена из девяти источников, которые утверждают, что Nvidia уже ведет переговоры с Meta*, Google, Amazon и OpenAI о разработке собственных чипов для искусственного интеллекта и других вычислительных задач. В статье не говорится, подписала ли Nvidia какие-либо контракты с этими компаниями, но отмечается, что Дженсен Хуанг уже уступил контракты по производству специализированных чипов конкурентам, таким как Marvell и Broadcom.

Генеральный директор Nvidia считает, что будущее за искусственным интеллектом.

Если отчет соответствует действительности, то это разумный ход со стороны Nvidia, поскольку ее ускорители H100 и A100 являются узкоспециализированными и не могут идеально соответствовать требованиям каждой компании. Для сравнения, графические процессоры лучше подходят для некоторых задач, чем центральные процессоры, поэтому изготовленные на заказ кремниевые процессоры лучше, чем готовый H100, поскольку они специально адаптированы к требованиям каждой компании, что делает их более эффективными для своих задач. Хотя специализированные решения существуют уже несколько лет в виде чипов, таких как Graviton от Amazon и Tensor Core от Google, это независимое движение начинает ускоряться благодаря буму искусственного интеллекта и связанному с ним дефициту (и росту цен) на ускорители Nvidia.

Буквально на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Meta* планирует внедрить специальный чип в свои центры обработки данных с двумя целями: реализовать свои амбиции в области искусственного интеллекта и снизить зависимость от графических процессоров Nvidia. В августе 2023 года Google объявила, что внедряет свой новейший специальный чип TPU V5e для генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Наконец, в ноябре Microsoft объявила, что разработала специальный чип для обучения рабочим нагрузкам искусственного интеллекта, чтобы избежать покупки дорогих чипов у Nvidia.

Reuters оценивает рынок специализированных кремниевых чипов как дополнительный доход в 30 миллиардов долларов для Nvidia. Также сообщается, что руководитель нового подразделения удалил все упоминания о нём в профиле LinkedIn после того, как Reuters связался с Nvidia для разъяснений, что указывает на достоверность информации.





Meta* считается экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в России.