План, мягко говоря, амбициозный, но он перевернет существующую полупроводниковую индустрию с ног на голову.

Согласно новому отчету Wall Street Journal, у генерального директора OpenAI созрел амбициозный план произвести революцию в полупроводниковой промышленности. Сэм Альман намерен получить от инвесторов 7 триллионов долларов на создание новой глобальной сети заводов и электростанций, которые будут выпускать специализированный кремний для искусственного интеллекта. По мнению экспертов, если этот смелый и чрезвычайно амбициозный план будет реализован в ближайшие годы, то он коренным образом трансформирует всю полупроводниковую промышленность.

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В отчете говорится, что Альтман уже начал переговоры с некоторыми производителями полупроводниковой продукции, но пока неизвестно, заинтересовались ли они таким предложением. По данным Tom's Hardware, в отчете упоминается TSMC, но не упоминаются Intel, Samsung или Global Foundries. Сообщается, что Альтман надеется построить сеть заводов по всему миру для производства чипов искусственного интеллекта для OpenAI и других компаний. Для этого ему потребуется от 5 до 7 триллионов долларов, что кажется крайне труднодостижимой суммой, даже если привлечь десятки различных источников финансирования.

Генеральный директор OpenAI надеется построить десятки новых полупроводниковых заводов.

Упомянутая сумма значительно превышает текущие затраты отрасли. Как отмечает Tom's Hardware, ожидается, что полупроводниковая промышленность станет отраслью с триллионным оборотом, но только к 2030 году. Сейчас же она составляет лишь около половины от этой цифры, поэтому неясно, почему Альтман считает, что потребуется столько денег. Возможно, он предусмотрел все сопутствующие издержки на строительство нескольких заводов, в том числе расходы на инфраструктуру. Однако даже построенные с нуля заводы, как, например, новое предприятие Intel в Огайо, по оценкам, со временем обойдется всего в 100 миллиардов долларов. Компания Micron также объявила о строительстве нового завода по производству памяти в Нью-Йорке, стоимость которого составит 100 миллиардов долларов.

Пока остается только догадываться, насколько успешным будет это амбициозное предприятие Альтмана. Сейчас этот план только на стадии обсуждения всех нюансов между Альтманом и потенциальными инвесторами и производителями чипов. Тем не менее, это очень рискованная идея, на реализацию которой потребуются многие годы. К тому же такие масштабные вложения кажутся рискованными, учитывая нынешнюю борьбу между TSMC, Intel и Samsung за диверсификацию своих производственных объектов, чтобы защититься от геополитической нестабильности и будущих сбоев в цепочках поставок. Кроме того, описанная Альтманом глобальная сеть предприятий по выпуску специализированных чипов искусственного интеллекта, похожа на то, что планирует сделать Nvidia, но в гораздо меньших масштабах. Поскольку OpenAI уже использует оборудование Дженсена Хуанга, можно предположить, что Nvidia в ближайшем будущем примет непосредственное участие в амбициозном проекте Альтмана.