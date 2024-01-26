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Fantoci
Apple первая получит доступ к 2-нанометровым чипам TSMC
По различным сообщениям, TSMC планирует начать производство 2-нм чипов в конце 2025 года.

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Компании Apple и TSMC сотрудничают уже довольно давно. Apple является крупнейшим клиентом TSMC и всегда находится в авангарде среди заказчиков, когда речь заходит о появлении новейших технологических процессов. Эта тенденция сохранится и в 2025 году, поскольку сообщается, что Apple уже ведет переговоры с TSMC о перспективах использования их 2-нанометровой технологии.

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Apple в настоящее время является единственной компанией, поставляющей продукцию, изготовленную с использованием самого современного узла TSMC - 3-нм техпроцесса. В 2023 году компания попала в заголовки газет, купив всю 3-нм продукцию TSMC за год — роскошь, которую могут себе позволить немногие компании, поскольку доходность нового узла всегда низкая, пока не будут решены производственные проблемы. Apple якобы не пришлось платить за бракованные чипы. Привилегия, которую TSMC предоставляет только компании Apple в силу размера её банковского счета. Другим компаниям обычно приходится просто становиться в очередь после Apple.

В апреле прошлого года TSMC добавила в дорожную карту 2 нм техпроцесс, запланировав его на 2025 год.

DigiTimes сообщает, что Apple и TSMC уже строят планы на будущее, так как ожидается, что производство чипов по 2-нм процессу начнется в следующем году, и Apple снова будет первой в очереди. Однако пока неясно, сможет ли TSMC достичь поставленной цели, ведь в противном случае это может повлиять на планы Apple по выпуску новых iPhone, Mac и iPad. Клиенты Apple привыкли каждый год видеть новый чип M-класса и A-класса на новом узле, но похоже, что M4 и A18 Pro придется использовать 3-нм техпроцесс второго поколения для своих продуктов, запускаемых в 2024 году. Как отмечает Macrumors, в этом году TSMC выпустит в производство несколько новых вариантов 3-нм техпроцесса, включая N3E, N3P и, в конечном итоге, N3X для высокопроизводительных вычислений.

Нам придётся немного подождать и посмотреть, сможет ли TSMC придерживаться заявленных сроков. Переход на 2-нм процесс станет для компании серьезным событием, поскольку она впервые выйдет за рамки FinFET, поскольку 2-нм чипы будет изготавливаться с использованием нанолистовых транзисторов с круговым затвором (GAA) и в конечном итоге добавит подачу питания на обратную сторону. Компания начала исследование этого узла еще в 2020 году и планирует запустить его в следующем году параллельно с новыми вариантами 3-нм техпроцесса, хотя ходили слухи, что его перенесут на 2026 год. В любом случае для продукции 2024 года у Apple не будет выбора, кроме как снова использовать 3 нм.

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Ожидается, что Intel скоро обойдет TSMC со своим 2-нанометровым процессом - 20A, который должен запуститься в конце этого года Если эти планы претворятся в жизнь, то у Apple появится возможность перейти на новый завод-изготовитель с целью получения доступа к самым передовым техпроцессам. Хотя это многим читателям может показаться маловероятным, Intel серьезно стремится вернуть себе лидерство в области технологических процессов и утверждает, что приложит все силы для осуществления своего плана.

#apple #tsmc #2-нм техпроцесс
Источник: macrumors.com
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