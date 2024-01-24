Пользователи также смогут использовать искусственный интеллект для создания новых пользовательских тем.

На протяжении всего 2023 года мы обсуждали развитие искусственного интеллекта, однако на деле больших достижений в этой новой области технологий было немного. Ситуация скоро изменится, поскольку в следующем месяце Google планирует внедрить в браузер Chrome новый интеллектуальный инструмент для написания текстов на основе искусственного интеллекта, который может оказаться полезным для многих пользователей. Мы еще не знаем насколько хорошо будет работать новая функция на практике, но стоит признать, что это важное нововведение уже является значительным для самого популярного в мире браузера и сможет заменить существующие расширения с аналогичными возможностями.

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Google планирует внедрить эту функцию в версию Chrome 121, релиз которой ожидается в следующем месяце для операционных систем Mac и Windows. По словам разработчиков Google, данная функция призвана помочь с созданием качественных текстов для публичных интернет-ресурсов – форумов, веб-сайтов, отзывов на интернет-магазинах и так далее. На одном из наглядных примеров показано, как сначала вводится запрос, а затем новый алгоритм искусственного интеллекта генерирует альтернативный вариант сообщения. Также предусмотрена возможность изменения длины и тональности сгенерированного текста.

Новый помощник в написании текстов может подключиться и помочь пользователю в любом текстовом поле браузера. Фото: Google

Для активации помощника достаточно будет кликнуть правой кнопкой мыши в текстовом поле и выбрать пункт меню "Помоги мне написать". Далее потребуется ввести лишь несколько фраз или слов, задающих общее направление текста, после чего искусственный интеллект сгенерирует готовый текст, потенциально экономя драгоценное время пользователя. Эта функция аналогична функции, найденной в экспериментальном инструменте Google, выпущенном в прошлом году, под названием "Search Generative Experience" (SGE). Она также обладает схожим функционалом с ИИ-помощником Copilot от Microsoft, который умеет генерировать письма, тексты блогов и прочее.

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Помимо этого помощника, в версию Chrome 121 компания Google добавит ещё две функции, работающие на основе технологий искусственного интеллекта. Первая позволяет использовать генеративный ИИ для создания индивидуальных тем браузера. Вместо того, чтобы просто выбирать между статическими темами, вы можете объединить несколько концепций в одну тему с помощью подсказок по ключевым словам. Это позволит создавать абсолютно уникальные дизайны. Также реализована функция группировки вкладок с помощью искусственного интеллекта, которая способна определять схожие открытые вкладки – например, связанные с кулинарией, планированием поездок и так далее. Для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по вкладке и выбрать «Сгруппировать похожие вкладки».