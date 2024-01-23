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Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер высказал своё мнение о санкциях, наложенных США на Китай, на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. За последние годы Соединённые Штаты значительно усилили давление на Китай и привлекли многие другие страны по всему миру к участию в своей кампании по сдерживанию способности Китая производить передовые процессоры и другие компьютерные компоненты. По мнению Гелсингера, эта стратегия работает, и он считает, что Китай теперь отстаёт от США примерно на 10 лет и, вероятно, останется в таком положении в обозримом будущем (хотя, как показала история, такие прогнозы могут оказаться ошибочными).
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В беседе с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, Гелсингер заявил, что одной из ключевых проблем для развития китайской полупроводниковой промышленности является невозможность приобретения новейшего оборудования для производства чипов от компании ASML в Нидерландах. По словам Гелсингера, поскольку Китай не может купить даже станки, необходимые для производства передовых разработок, его возможности ограничены диапазоном от 10 до 7 нм. В то же время, компания Intel и ее конкуренты “стремятся к 2 нм” и далее, что демонстрирует, насколько Китай застрял в прошлом. Для сравнения, компании TSMC и Samsung начали массовое производство 7-нанометровых чипов в 2018 году. Что касается Intel, то ее техпроцесс Intel 4 для чипов Meteor Lake изначально назывался 7-нм, но в Intel утверждают, что он ближе к 4-нм, отсюда и пошло название.
Гелсингер также добавил, что несмотря на санкции, Китай не прекратит инновационную деятельность. Однако основная сложность для этой страны заключается в преодолении сложной взаимосвязанной структуры полупроводниковой индустрии. По его словам, чтобы производить чипы, нужны детали, материалы и технологии от компаний со всего мира, например, станки из Голландии, химикаты из Японии, мастерство изготовления масок от такой компании, как Intel, а это все недоступно Китаю. Таким образом, даже если бы Китай нашел одного "недобросовестного" поставщика, без прочих ингредиентов он бы ничего не добился.
Исходя из сложившейся ситуации, Гелсингер считает, что при существующей экспортной политике Китай будет отставать от Intel, Samsung и TSMC примерно на 10 лет в области передовых разработок чипов. Посмотрим, насколько эти прогнозы оправдаются со временем, но Китай уже нашел обходные пути. Например, ранее в этом месяце компания Huawei анонсировала 5-нм ARM-процессор для ноутбуков – что казалось невозможным по мнению американских политиков. Как мы отмечали ранее, это китайское достижение застала американских регуляторов врасплох. Сейчас для многих становится очевидным, что Китай в конечном итоге найдет способ производить 3-нм чипы, и вопрос лишь в том, сколько времени на это уйдет.