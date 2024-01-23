Пэт Гелсингер заявил, что для изготовления действительно инновационной продукции Китаю необходима новая глобальная сеть поставок.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер высказал своё мнение о санкциях, наложенных США на Китай, на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. За последние годы Соединённые Штаты значительно усилили давление на Китай и привлекли многие другие страны по всему миру к участию в своей кампании по сдерживанию способности Китая производить передовые процессоры и другие компьютерные компоненты. По мнению Гелсингера, эта стратегия работает, и он считает, что Китай теперь отстаёт от США примерно на 10 лет и, вероятно, останется в таком положении в обозримом будущем (хотя, как показала история, такие прогнозы могут оказаться ошибочными).

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В беседе с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, Гелсингер заявил, что одной из ключевых проблем для развития китайской полупроводниковой промышленности является невозможность приобретения новейшего оборудования для производства чипов от компании ASML в Нидерландах. По словам Гелсингера, поскольку Китай не может купить даже станки, необходимые для производства передовых разработок, его возможности ограничены диапазоном от 10 до 7 нм. В то же время, компания Intel и ее конкуренты “стремятся к 2 нм” и далее, что демонстрирует, насколько Китай застрял в прошлом. Для сравнения, компании TSMC и Samsung начали массовое производство 7-нанометровых чипов в 2018 году. Что касается Intel, то ее техпроцесс Intel 4 для чипов Meteor Lake изначально назывался 7-нм, но в Intel утверждают, что он ближе к 4-нм, отсюда и пошло название.





Гелсингер также добавил, что несмотря на санкции, Китай не прекратит инновационную деятельность. Однако основная сложность для этой страны заключается в преодолении сложной взаимосвязанной структуры полупроводниковой индустрии. По его словам, чтобы производить чипы, нужны детали, материалы и технологии от компаний со всего мира, например, станки из Голландии, химикаты из Японии, мастерство изготовления масок от такой компании, как Intel, а это все недоступно Китаю. Таким образом, даже если бы Китай нашел одного "недобросовестного" поставщика, без прочих ингредиентов он бы ничего не добился.

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Исходя из сложившейся ситуации, Гелсингер считает, что при существующей экспортной политике Китай будет отставать от Intel, Samsung и TSMC примерно на 10 лет в области передовых разработок чипов. Посмотрим, насколько эти прогнозы оправдаются со временем, но Китай уже нашел обходные пути. Например, ранее в этом месяце компания Huawei анонсировала 5-нм ARM-процессор для ноутбуков – что казалось невозможным по мнению американских политиков. Как мы отмечали ранее, это китайское достижение застала американских регуляторов врасплох. Сейчас для многих становится очевидным, что Китай в конечном итоге найдет способ производить 3-нм чипы, и вопрос лишь в том, сколько времени на это уйдет.