Microsoft разрабатывает следующую версию Windows под кодовым названием Hudson Valley, которая, как ожидается, выйдет позднее в этом году.

В прошлом году было много сообщений о том, что Microsoft планирует выпустить новую версию Windows в 2024 году. Специалисты ожидают, что следующая операционная система компании станет первой попыткой интегрировать в нее все последние достижения в области генеративного искусственного интеллекта, то есть система прямо с коробки будет работать с ИИ на всех уровнях, а не как сейчас, когда он добавлен поверх текущей версии Windows. Релиз новой Windows совпадет с появлением на рынке компьютеров с искусственным интеллектом, в результате чего 2024 год станет годом, когда ИИ возьмет на себя управление нашими компьютерами.

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На данный момент неизвестно, получит ли следующая версия Windows номер 12 или будет называться просто 24H2 в соответствии со схемой именования последних обновлений Windows. Согласно новому отчету Windows Central, в любом случае это будет серьезное обновление все операционной системы, которое сделает ее совершенно новой версией платформы Windows. Это масштабное обновление кардинально изменит пользовательский интерфейс, сделав акцент на искусственном интеллекте. Ожидается, что первая партия компьютеров с искусственным интеллектом появится в июне с предустановленной новой версией Windows, а публичный релиз запланирован на сентябрь для всех желающих обновиться.

Copilot будет занимать центральное место в новой версии Windows, которая, скорее всего, будет называться не Windows 12, а 24H2. Фото: Microsoft

Следующая версия Windows будет ориентирована на персональные компьютеры, оснащёнными нейронным сопроцессором (NPU). NPU - это новый тренд на рынке процессоров, поскольку AMD и Intel предлагают их с недавнего времени в своих новейших чипах: линейка Core Ultra для Intel и серия 8000 для AMD на мобильных и настольных системах. Для справки, NPU — это специализированное аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта и машинного обучения, похожее на нейронный движок Apple, который дебютировал в 2017 году на чипе A11 Bionic для iPhone. Сообщается, что Microsoft уже определила минимальные системные требования для ПК с искусственным интеллектом, включая NPU, обеспечивающий производительность 40 TOPS, или триллионы операций в секунду.

Что касается изменений в операционной системе, Microsoft добавит выделенную кнопку запуска Copilot в крайний правый угол панели задач вместо её текущего местоположения рядом с панелью поиска. Также будет добавлена возможность автоматического запуска Copilot на ПК с широкоэкранными мониторами. Microsoft также работает над усовершенствованной версией Copilot для мгновенного поиска любых ранее открытых документов, веб-страниц, изображений или приложений.

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Ещё одна интересная функция, которая заинтересует сборщиков ПК, - это опция установки Windows без драйверов с возможностью включения и отключения определенных виджетов. Это позволит выполнять чистую установку без ненужных драйверов, которые являются причиной множества проблем. В дополнение к этому, Microsoft планирует удалить такие приложения, как Cortana, Mail, Calendar, Maps, People и Movies & TV. Кроме того, в недалеком будущем будет удален WordPad.